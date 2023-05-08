Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması

AKP Ankara milletvekili adayı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştıklarını iddia eden Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde uzlaşma noktasına gelindiğini belirterek "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. Rakamı yarın paylaşacağız" dedi.

Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili konuşan Bilgin "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ise Bilgin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili kendisinden çalışma yapmasını istediğini belirterek şunları söyledi:

"O zaman yaş ortalaması düşüktü. Sistem bunu kaldıracak durumda değildi. Biz hazırlığı pandemi öncesinde yapmaya başladık. Yaş ortalaması 50 oldu, daha düşük olsaydı yapamazdık. Uygun zaman bu. Biraz daha beklenebilirdi ama bu haksızlık bir an önce giderilsin istedik. 50 yaş, dengeyi yürütebileceğimiz bir yaş. Yaklaşık 1 milyon civarında kişinin maaşları bağlandı, bağlanamayanlar hızla bağlanıyor, ikramiyelerini alacaklar. Bağlanmayanlar hem ikramiyelerini hem de birikmiş maaşlarını alacaklar. Kimsenin bir hak kaybı yok.

Bakan Bilgin, emekli maaşlarına ise kademeli zam uyguladıklarını, 7 bin lira üzerinde olan maaşları 10 bine kadar belli bir oranda artıracaklarını bildirdi.