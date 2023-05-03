Çalışma Bakanı: 400 bin kişi EYT hakkını kullanmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının toplamda 4 milyon 700 bin kişiyi kapsadığını söyledi. Bu yıl EYT kapsamında emeklilik yıl süresi ile sigorta prim gününü dolduranların sayısının 2 milyon 200 bin kişi olduğunu hatırlatan Bilgin "Bunların yaklaşık 1 milyon 800 bini müracaat etti. Gerisi müracaat etmedi" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) normal zamanda yılda ortalama 350-400 bin kişinin emeklilik işlemlerini gerçekleştirdiği bilgisini veren Bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında iki ayda yaklaşık 1 milyon kişinin işlemlerinin yapıldığına ve bu nedenle yoğunluk oluştuğuna dikkati çekti.

EYT'lilerin yüzde 7'sinin başvurusu reddedildi

Bilgin, EYT kapsamında başvuru yapanların yüzde 7'sinin gerekli şartları taşımadığından emekli olamadığını söyledi.

24TV'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bilgin, maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız" yanıtını verdi

'Emekli maaşına kademeli yansıtma oranlarıyla zam yapılacak'

Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, "Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla 'Sizin de bir geliriniz olsun' diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız." diye konuştu.