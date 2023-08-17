Çalışabilir 65,3 milyon kişinin sadece 22 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. İkinci çeyrekte işsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7'ye geriledi. Geniş tanımlı işsizlik oranıysa yüzde 23,5'e yükseldi.

Resmi istihdam oranı yüzde 48,2 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,1 iken KATİ oranı yüzde 19,2 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 67,7 olan aynı oran yüzde 45,5 olarak hesaplandı.Böylece KATİ oranı resmi istihdam oranından genelde 14,5 puan, kadınlarda 11,9 ve erkeklerde ise 22,2 puan düşük olarak gerçekleşti.

DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamayla çalışma çağındaki 65,3 milyon kişinin sadece 22 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam kapsamında çalıştığı ortaya çıktı.

DİSK-AR'ın hesaplamalarındaki diğer bulgular şöyle: