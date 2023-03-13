Çakıcı’nın danışmanından Jandarma Genel Komutanı'na 'ziyaret'

Ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti.

Aydoğan burada Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştü. Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Komutanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından çekilen fotoğrafları Aydoğan sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Halk TV'nin aktardığına göre Aydoğan geçtiğimiz aylarda ise oğlu 'Cippo' ile birlikte Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ‘ziyaret’ etmişti. Valinin Aydoğan'ı hangi sebeple makamına kabul ettiği anlaşılamazken bu ‘ziyarete’ kamuoyundan büyük tepki gelmişti.