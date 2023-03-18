Çakıcı'dan 'fotoğraf' açıklaması: 'Basın danışmanım değil'

Ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le fotoğraf paylaşan ve 'basın danışmanı' olarak bilinen Ferhat Aydoğan ile ilgili açıklama yaptı.

Ferhat Aydoğan'ın basın danışmanı olmadığını belirten Çakıcı, "Ferhat Aydoğan benim basın danışmanım değildir, yalnızca benim haberlerimi yapmıştır gazeteci olarak. Ferhat Aydoğan bir yerlere mi hizmet diyor? Jandarma Genel Komutanımız üzerinden hükümeti mi yıpratmak istiyor bunu bilemem" dedi.

Çakıcı Selahattin Yılmaz ile 'samimi duygularını dondurduğunu', sadece 'merhaba'ları kaldığını yazdı. Alaattin Çakıcı, "Benimle herkes fotoğraf çektirmiştir. Bunların bazıları sevgi amacıyla, bazıları da kötü niyetle kullanılmış olabilir" dedi.

Aydoğan, 'Çakıcı'nın adamı' olarak bilinen Selahattin Yılmaz ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i Kahramanmaraş'taki Harekat Komutanlığında ‘ziyaret’ etmiş ve sosyal medyadan birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.