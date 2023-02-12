Çağdaş Hukukçular Derneği: Deprem sonrasında hedef gösterilen tüm göçmenlerin yanındayız!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), göçmenlerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında ayrımcılığa maruz bırakıldıkları, su, yemek, erzak, ısınma, barınma ihtiyacına yönelik bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerinden eşit şekilde faydalanamadıkları ve nefret söylemleriyle yağmacı olarak hedef gösterildiklerini belirterek, işkence ve kötü muamele suçunu işleyen failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

ÇHD, siyasi iktidarın afetin sonuçlarından doğan sorumluluğu göçmenlere yükleyerek gerçek failleri gizlemeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

ÇHD'nin afet bölgesinden yapılan doğrudan aktarımlardan ve sahada yapılan gözlemler doğrultusunda yaptığı yazılı açıklamada öne çıkan ifadeler şöyle: