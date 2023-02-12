Çağdaş Hukukçular Derneği: Deprem sonrasında hedef gösterilen tüm göçmenlerin yanındayız!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), göçmenlerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında ayrımcılığa maruz bırakıldıkları, su, yemek, erzak, ısınma, barınma ihtiyacına yönelik bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerinden eşit şekilde faydalanamadıkları ve nefret söylemleriyle yağmacı olarak hedef gösterildiklerini belirterek, işkence ve kötü muamele suçunu işleyen failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
ÇHD, siyasi iktidarın afetin sonuçlarından doğan sorumluluğu göçmenlere yükleyerek gerçek failleri gizlemeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.
ÇHD'nin afet bölgesinden yapılan doğrudan aktarımlardan ve sahada yapılan gözlemler doğrultusunda yaptığı yazılı açıklamada öne çıkan ifadeler şöyle:
- Göçmenler nefret söylemleriyle yağmacı olarak hedef gösterildikleri için yardım istemeye dahi çekinir hale geldikleri tespit edilmiştir.
- Deprem bölgesindeki Geri Gönderme Merkezlerindeki ve Geçici Barınma Merkezlerindeki göçmenlerin temel ihtiyaçlarına erişip erişmedikleri hususu kamuoyu nezdinde açıklığa kavuşturulmamıştır.
- Deprem bölgesinde yaşayan ve bulundukları şehirleri terk etmek zorunda kalan göçmenler ise Göç İdaresi ile AFAD’ın birbiriyle çelişen düzenlemeleri arasında sıkışmakta ve ulaştırma şirketlerinin ırkçı, ayrımcı uygulamaları nedeniyle depremden etkilenenlere sunulan tüm imkanlardan mahrum bırakılmaktadır.
- Göçmenleri daima pazarlık unsuru olarak gören siyasal iktidarın ırkçı, ayrımcı, ikiyüzlü politikaları ve Zafer Partisi gibi göçmen düşmanlığını körükleyen ırkçı odakların biriken öfkeyi iktidardan çekip farklı yöne kanalize etmek için dolaşıma soktuğu asılsız haberler doğrultusunda göçmenler kaderine terk edilmiş ve temel ihtiyaçlarını kendi başlarına gidermek zorunda bırakılmıştır.
- Bilgilerin netleşmesinin mümkün olmadığı koşullarda yağma, hırsızlık ve sair suçların işlendiği sırada yakalandığı iddia edilen herkesin usule yasaya uygun biçimde yargılanmaları sağlanmalı ve koşullar ne olursa olsun işkencenin insanlık suçu olduğu herkesçe vurgulanmalıdır.
- İşkence ve kötü muamele suçunu işlediğini tespit ettiğimiz bütün failler hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve tespit ettikçe devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bir kez daha bildirmek isteriz
- Depremden etkilenen herkesin ihtiyaç duyduğu ürünü alması meşrudur. Bu süreçten istifade eden esas hırsız, deprem sonrasında temel gıda, battaniye, ısıtıcı gibi ürünlerde, çevre illerde insanların barınmak için sığındığı otellerde fahiş fiyat artırımları yapıp sonra da bölgeye bağış yaptığını iddia eden ve yıllardır halkın emeğini sömüren sermayedir.
- Depremin yarattığı sosyal yıkımın ortasında göçmenleri ve onların hayatta kalma çabalarını kriminalize edenler açıkça halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçunu işlemektedir. Göçmenlerin ve mültecilerin kasten işlenen bu suç doğrultusunda hedef gösterilmesi, toplumun her kesiminde afet neticesinde doğan sorunlar karşısında biriken öfkenin yanlış yere kanalize edilmesinin ve siyasal iktidarın sorumluluğunun kamufle edilmesinin yöntemlerinden biri olarak işlev görmektedir.
- Yaşadığımız afetin neticelerinden doğan sorumluluk göçmenlere yüklenerek siyasal iktidar başta olmak üzere gerçek failler ve suç ortakları gizlenmekte ve kamuoyu nezdinde öfkenin muhatabı değiştirilmeye çalışılmaktadır.
- Sığınma ve iltica bir insan hakkıdır. Afet sonrasında yaşadığımız krizin, sosyo-ekonomik sorunların, işsizliğin asıl sorumluları gizlenirken, bu politikaların sonucunda içinde bırakıldıkları cendereden zorlukla kurtularak hayatta kalan göçmenler düşman haline getirilemez.
- Bu süreçte hedef gösterilen, işkence ve kötü muameleye maruz kalan, temel haklarına erişemeyen tüm göçmenlerin yanında olacağımızı, tespit ettiğimiz tüm failler hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve etkin soruşturma için takipçisi olacağımızı, ırkçılığa, ayrımcılığa, göçmen düşmanlığına karşı mücadelemizi sürdürerek göçmenlerin gönüllü avukatlıklarını üstleneceğimizi bildiririz.