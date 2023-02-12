'Yağmacı' oldukları iddiasıyla öldüresiye darp edilen gençler: Biz yağmacı değiliz

Hatay’da “yağmacı” olduğu iddiasıyla darp edilen iki genç, çektikleri video ile yaşananlara tepki gösterdi. Gençler, "yağmacı" değil ailelerine ilaç temin etmeye çalışan depremzedeler olduklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin de içinde olduğu işkence görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Ardından darp edilen iki genç çektikleri bir video ile yaşananlara tepki gösterdi.

Gençler şöyle konuştu:

“Biz yağmacı değiliz. Ailemizin acil ihtiyacı olan ilaçları temin edebilmek için şehir merkezine kuzenimle indik. Güvenlik güçleri kimlik göstermemize rağmen bize yağmacı muamelesi yapıp bina arkasında bizi darp ettiler.”