Çadır satan eski Kızılay Başkanı 'iyilik elçisi' oldu

Maraş merkezli deprem felaketinin ardından depremzedelere ulaştırması gereken çadırları satması için tepki çeken ve imza attığı skandalın ardından istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a yeni bir unvan verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen teklifte “Gönüllülük esasına göre çalışmak üzere, Kerem Kınık’a ‘İyilik ve Merhamet Elçisi’ sıfatı verilerek yürüteceği ulusal ve uluslararası faaliyetler kapsamında oluşacak tüm masrafların ilgili yapı bütçelerinden karşılanmasına” maddesi kabul edildi.

Uluslararası toplantılarda Kızılay’ı temsil edecek

Ayrıca “İyilik ve Merhamet Elçisi sıfatının kazandırılması akabinde gerekli iletişim ve tanıtım çalışmalarının Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü’nce yapılmasına” karar verildi.

Yani bu kararlar ile Kerem Kınık ulusal ve uluslararası toplantılarda Kızılay’ı ‘İyilik ve Merhamet Elçisi’ sıfatı ile temsil edecek. Hatta iletişim ve tanıtım çalışmaları da yine Kızılay personeli tarafından yapılıp Kızılay bütçesinden karşılanacak.