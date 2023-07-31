İş bırakma eylemi arifesinde sağlık emekçilerine Bakan Koca'dan gözdağı: 'İtibar zedeler'

Sağlık emekçileri 1-2 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde 2 günlük iş bırakma eylemine hazırlanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm sağlık çalışanlarına bir mektup göndererek üstü kapalı olarak eyleme katılmama çağrısı yaptı.

Koca mektubunda "yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceğini" iddia ederek "Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz " ifadesini kullandı.

Koca mektubunda " Beyaz Reform'un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada, sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Bu ikili 'yarar' ilkesiyle yolumuza devam etmeliyiz. İlkemize zıt düşecek algıların oluşmasından kaçınmalıyız. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform'un ikinci dönemidir" diye belirtti.

AA'nın haberine göre Koca "çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi" amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını bildirdi.

Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, "sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını" iddia etti.

"Bu amaçla Beyaz Reform sürecinde planlı, sonuç alıcı şekilde mevcut tüm imkanları harekete geçirmeye ve yeni imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını" öne süren Koca, "hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, doğru tutumun şimdi de bu olduğunu" ileri sürdü.

Talepler için 'üzerinde çalışılıyor' dedi, iş bırakmanın 'itibar zedeleyeceği'ni öne sürdü

Beyaz Reform'un ikinci döneminde, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını, tamamlama aşamasında oldukları "Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı" çalışmasını yakında uygulama sürecine koyacaklarını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Uygulama öncesinde sizlerin de geliştirici düşüncelerini almayı arzu ediyorum. Bu vesile ile vermek istediğim iki önemli haber var: Beyaz Kod sisteminin bir alt aşaması olacak ve muhtemel bir riske karşı devreye girmeye hazır, polis karakoluyla irtibat halinde çalışacak yeni bir sistemin yazılımı tamamlanmak üzeredir. Öte yandan, polis ve güvenlik görevlisi sayısı da yakında artırılacak. Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor."

'Yanlış zeminlerde ifade edilen talepler'

Bakan Koca, "yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceği"ni öne sürerek, "Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz" ifadesini kullandı.

Koca, şunları kaydetti:

" Beyaz Reform'un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada, sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Bu ikili 'yarar' ilkesiyle yolumuza devam etmeliyiz. İlkemize zıt düşecek algıların oluşmasından kaçınmalıyız. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform'un ikinci dönemidir. İkinci 'Beyaz Reform' döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız için atılacak yeni adımların heyecanı ile sizlere çalışmalarınızda başarılar, insan hayatındaki yerinizi bilmenin mutluluğu ile dolu günler diliyorum."

'Sorumsuzluk' diye niteledi, 'toplumca kabul edilir bulunması da mümkün değildir' dedi

Öte yandan soL'un edindiği bilgiye göre Koca mektubunda iş bırakma eylemini "sorumsuzluk" diye niteledi ve "kendini 'sokak' yoluyla ifade eden taleplerin 'yerinde' bulunmayacağı kanısındayım" ifadelerini kullandı.

Mektuptan bir bölüm şöyle:

"Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için, bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor. Ayrıca şunu da dikkate almakta yarar var: Camia içinde uyum, kazanımların korunmasında önemli bir gerekliliktir. Haklı yanlarına rağmen yöntemiyle, dile getiriliş biçimi ve yeriyle kamusal atmosferde endişeye neden olacak bazı talepler, bu taleplerin anlamını devalüe eder: “Çare” olan sağlık çalışanının, sorunlarına, herkesin yararına olacak çözümleri ararken başvuracağı yol, onun saygınlığı ile de örtüşmelidir.

Ülkemizin sağlık sistemi her profesyoneline ihtiyaç hisseden, bir kişinin boşluğunun diğer çalışanlar ve hastalarca hissedileceği bir sistemdir. Bu işleyişe karşı sorumsuzluk anlamına gelecek, hizmetimize zarar verici yönler içerebilecek tutum ve sistematik davranışların, ne bizce, ne de toplumca kabul edilir bulunması da mümkün değildir. Sağlık meslek grupları için yapılan iyileştirmelerin az çok farkında olunduğu için, kendini “sokak” yoluyla ifade eden taleplerin “yerinde” bulunmayacağı kanısındayım. Ve bu hatırlatmaları yapmaktan dolayı açıkçası üzüntü içindeyim. Hepimizin ortak yararlarını, sağlık hizmetinde düzenle sürekliliği esas alan kurallarımıza ise zaten bilindikleri için değinmiyorum. Kazanımların sorumlulukları artırdığı da zaten açıktır.

“Peki, haklarımızı kiminle, nerede, nasıl arayacağız?” Üzerinde yeniden düşünülecek konu budur. Bu dostane mektup, size doğru kişinin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, doğru yerin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, doğru yöntemin “iletişim” ve çözüm üretimine işte bu eksende şahsen katılım olduğu mesajını versin istiyorum."