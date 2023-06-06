Büyükşen çifti cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde 5 yıl önce Necla ve Metin Büyükşen'in evine giren kar maskeli kişi çifti öldürmüş, 26 yaşındaki kızlarını ise yaralamıştı.

Cinayetlerin ardından azmettirici olarak yakalanan Esra Taş (29), sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayetleri işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik (48) tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, 5 Mayıs'ta açıklanan kararda Ertuğrul Çelik, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl, Fatma Büşra Büyükşen'i 'yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abdullah Başdemir ve Esra Taş da 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis, 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçuna azmettirme' suçundan da 4 yıl hapse mahkum edildi. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen'de delil yetersizliğinden etti.

305 sayfalık gerekçeli karar

Mahkeme heyeti verilen cezaların gerekçeli kararını açıkladı. 305 sayfadan oluşan gerekçeli kararda Abdullah Başdemir'in Esra Taş'a yönelik, 'Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediği yönündeki ifadelere yer verildi.

Kararda, "Sanıklar Abdullah ve Esra arasında Abdullah'ın Esra'ya hitaben Hüseyin'in ailesini kastederek 'Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' şeklinde sözler söylediği, Esra'nın da buna karşılık olarak sanık Abdullah'a şaka yollu 'Sen aslansın yaparsın' dediği" belirtildi.

Kararda, katil zanlısı Ertuğrul Çelik'in sokak ve evlerin benzer olması nedeniyle Muradiye-Mustafa Kalınkayış çifti sanarak maktuller Metin ve Necla Büyükşen'i öldürdüğü belirtildi. Sanıkların bir plan dahilinde suç işleme kararını ne zaman aldıklarının tam olarak tespit edilemediği de ifade edildi.