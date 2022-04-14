Büyükşehirler dışında ulaşım ne durumda? 'Zamlar dolmuştan önce geliyor'

Büyükşehirlerde ulaşıma gelen son zamlar yurttaşları bıktırırken, ülke genelinde de tablo farklı değil. Ocak ayından bu yana birçok ilde olduğu gibi Erzurum, Kars ve Ardahan'da da ulaşıma birden fazla zam geldi. Gelen zamlarla birlikte ortalama bir biniş en az 4 liraya çıkarken öğrenciler aksayan seferlerden, parasızlık dolayısıyla okula gidememekten şikayetçi.

'Zamlar dolmuştan önce geliyor'

Kars Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden Doğuş uygulanan zamlar için "Hem zam yapıyorlar hem de dolmuş seferleri aksıyor. Yurtlardan direkt kampüse giden araçlar 1,5 saatte bir kalkıyor. Yok eğer önce merkeze oradan da kampüse gidecek olursanız da gidiş geliş en az 16 lira ödemek zorunda kalıyoruz. 1,5 saatte bir kalkan araçlar da ağzına kadar dolu oluyor, çoğu zaman binemiyoruz bile" dedi.

'Birçok arkadaşımız okulu bırakmak zorunda kaldı'

Zaman zaman 3 araç değiştirmek zorunda olan öğrencilerin olduğunu ifade eden Doğuş, "3 sefer araç değiştiren öğrenciler günde 24 lira sadece ulaşıma harcıyor. Ulaşım ve barında masraflarını karşılayamadığı için birçok arkadaşımız okulu bırakmak zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

Son zamların üzerinden bir ay geçmesine rağmen ulaşımda herhangi bir iyileştirmenin yaşanmadığını ifade eden öğrenciler, "Bu zamlara dayanmak güç. Parası olmayan öğrenciler o gün okula gitmiyor. Başka çaremiz yok çünkü" dediler

'Burada mesafeyi kilometre değil santigrat belirliyor'

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Eylem de benzer durumlardan şikayetçi. Ulaşım fiyatlarının yılbaşından sonra 2,50 TL, sonrasında Şubat ayında tekrar zam gelerek 3 TL olduğu şehirde yeni bir zam uygulanarak Nisan ayının 7'sinden itibaren 4 TL olduğu ifade ediliyor.

"Erzurum'da havalar genelde çok soğuk, yani gideceğimiz mesafe kısa bile olsa soğukta, karda, buzlu yollarda yürümek çok mümkün olmuyor. Kaldı ki zaten üniversitenin ringleri yetersiz kalıyor ve kampüs dışında kalan fakültelere veya ek binalara gitmiyorlar araçlar. Ring seferlerinin yetersizliği ve kampüs dışındaki ek binalara gitmediği için otobüse binmek zorunda kalıyoruz. Günde 8 TL gidiş geliş ücreti ödüyoruz ama bu kart basabilirseniz. Kart basmayıp binildiği zaman 14 TL oluyor gidiş geliş. Hiçbirimizin bunu karşılama şansı yok ne yazık ki" diyen Eylem, öğrencilerin gündeminin önemli bir kısmını ulaşım ve barınma sorunları oluşturduğunu ifade etti.

Tam bilet fiyatlarının ise ayrı bir sorun olduğunu ifade eden öğrenciler birçok emekçinin giderinin önemli bir kısmının ulaşıma harcandığını, zaten artan kiralar ve ısınma maliyetleri ile sürdürülemez duruma geldiğini ifade ediyor.

Ardahan'da da şu an şehir içi ulaşım ücretleri 5 liraya ulaşmış durumda. Aralık ayında 3 Lira olan ulaşım ücreti artmasına rağmen benzer şekilde sefer sayılarının da düştüğü örnekler yaşanıyor. Üstelik ulaşım mesafesinin diğer büyük şehirlerde olduğu gibi çok fazla olmadığı bu örneklerdeki zamlar aylık maliyeti hesaplanınca ciddi bir kalem oluşturuyor öğrenciler ve emekçiler için.

Ardahan'da ulaşımın önemli bir bölümünü öğrencilerin kampüs seferleri oluşturuyor. Okullar kapalı olduğunda da sefer sayıları düşüyor. Dolayısıyla şehir içindeki emekçilerin de ulaşımlarında sıkıntılar ve aksamalar yaşanıyor.

Ulaşım zamları öğrencilerin hayat pahalılığı nedeniyle çalışmak zorunda kaldığı emekçilerin de insani ihtiyaçlarından kısarak sürdürdükleri bir sonuç yaratmış durumda. Zamların geri alınması, mümkün olduğunda şehir içi ulaşımın ücretsiz olması en büyük taleplerin başında geliyor.