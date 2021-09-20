Büyükşehir’in ODTÜ yolu ihalesi protesto edildi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Melih Gökçek döneminde ODTÜ’de binlerce ağaç kesilerek yapılan yolu devam ettirmesine ilişkin, ODTÜ yol yapımı için ihale edilen ormanda basın açıklaması yaptı.

Meslek odaları bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı projesi kapsamında ihaleye çıkmasına, "Gökçek döneminde planlanan Atatürk Orman Çiftliği’ni bölen yol, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş döneminde Ankaralıların gözünün içine baka baka yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir’de ihaleler canlı yayınlansa da, ihaleye çıkan yollar Gökçek döneminin yollarıdır" diyerek tepki gösterdi.

Meslek odaları, söz konusu ihaleyi yargıya taşıyacaklarını ve sürecin peşini bırakmayacaklarını bildirdi.

'Bu yolun yapımı hiçbir bilimsel ve hukuki gerekçeye dayanmamaktadır'

Basın açıklamasına Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer Dursunüstün, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Mert Özdağ katıldı.

Basın açıklamasını meslek odaları adına Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen okudu.

Evirgen, "Ankara Büyükşehir Belediyesi; Meslek Odaları olarak iptal ettirdiğimiz ve yürütmesini durdurduğumuz rant projelerine hizmet götürmek ya da yeni rant alanları üretmek için ‘trafik hafifletme’ gerekçesiyle onlarca yol, katlı ve köprülü kavşak projesini uygulamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleleri canlı olsa da yol projeleri Gökçek’in yol projeleridir. Bu yollar Gökçek ve rant çevrelerinin projeleridir. Bu yolların ranttan başka hiçbir açıklaması yoktur. Bu yol herhangi bir üst ölçekli planda yer almamaktadır. Bu yolun yapımı hiçbir bilimsel ve hukuki gerekçeye dayanmamaktadır" dedi.

'Ankara’da yönetim değişse de hâlâ aynı siyaset ve rant çevreleri iktidarda'

"ODTÜ ormanını bölen yol olarak hatırladığımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin iş makineleriyle ODTÜ arazisine girerek, bir gecede büyük tahribatlar yarattığı proje, sadece orman alanını yok etmekle kalmamakta aynı zamanda Ankara`nın batı ve güneybatı koridorları üzerinde, onlarca davamızın bulunduğu rant projelerini de ödüllendirmektedir" diyen Evirgen şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi halihazırda Gökçek döneminde yargıya taşıdığımız ve iptal ettirdiğimiz yüzlerce imar planını savunmaya devam etmekte ya da hiçbir değişiklik yapmadan yeniden onaylamaktadır. Mahkeme süreçleri devam eden projeleri ise hukuki süreçlere sığınarak, rant projelerini tamamlamayı asli görevi olarak görmektedir. Atatürk Orman Çiftliği’nden geçirilen yol ve ODTÜ’yü bölen yol son örnekleridir. Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemeye kararlarını uygulamak istiyor ise; iptal edilen Çevre Düzeni Planı’nı mahkeme kararları doğrultusunda acilen hazırlamalıdır!

Kent suçu olduğu 7 kez tescillenen Demir Kafes alanındaki YDA Center gibi kent suçlarını durdurmalıdır. Ankara’da kamu yararını parsel bazlı popülist yarışmalarla değil, bütüncül planlama çalışmalarıyla tesis etmelidir! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlamaya çalıştığı bu yol ODTÜ ormanını yok etmek, yolun batısında kalacak olan 94 hektarlık orman alanını rant çevrelerinin kucağına atmak, yol için kesilen 24 hektarlık orman alanının da üzerine asfalt dökmek demektir. Bu yolların inşası, yönetim değişse de Ankara’da bugün hâlâ aynı siyaset ve rant çevrelerinin iktidarda olduğunu göstermektedir."

'Bu yol, rantın yoludur'

Evirgen, şöyle devam etti:

"Bu yol ihale süreciyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'nın geleceğine yönelik bir vizyonu ve bütüncül bir planı olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu sebeple defalarca kez mahkemeye taşınmış rant projelerine başvurulmakta, günübirlik kararlarla büyük kamu kaynakları israf edilmekte, toprak ve ekolojik bütünlük ise geri dönüşü olmayacak şekilde yok edilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamalarında sürekli olarak kullandığı katılımcılık vurgusunun ise sözde kalan bir algı olduğu da açıktır.

İhale açıklanana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir meslek odasına bu yollarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sonrasında dahi meslek örgütleriyle herhangi bir görüşme talebinde bulunulmamış, ihaleyi iptal etmemelerine rağmen 'ortak akıl' söylemi ile devam etmektedir. Gökçek’in ODTÜ’yü bölen, rant alanlarını ve sermaye çevrelerinin projelerini ödüllendiren bu yol, rantın yoludur. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak, bu rant yolunun ihalesinin iptalini yargıya taşıdığımızı, Başkent Ankara’nın kamu yararı esaslı, katılımcı, doğru kentleşme politikaları ile gelişmesi için mücadeleye devam edeceğimizi, rant çevrelerine, onlara yol açanlara ve kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz."