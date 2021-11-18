'Büyükşehir Belediyesi Ankara’daki inisiyatif alanlarını iktidara bırakıyor'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, mimarlar, akademisyenler ve semt sakinlerinin katılımıyla online bir forum düzenledi. Forumda 1. Derece doğal SİT alanı olan Kurtuluş Parkı’nın yeniden işlevlendirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TED Üniversitesi arasında imzalanan protokol masaya yatırıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan protokolün 29 Haziran 2021 tarihinde imzalandığını ancak protokolü Eylül ayında resmi yazışmalarla 4 ayda elde ettiklerini söyledi.

'Özel üniversitenin kamusal alana sızma girişimi'

8 Kasım’da Kurtuluş Parkı protokolün iptali için yargıya başvurduklarını belirten Candan, "Kamusal bir alan Kurtuluş Parkı’nın yapılacak protokolle halka açık olacak denilse de kullanım ortaklığın 10 yıllığına TED Üniversitesi’ne veriliyor olması kabul edilemez bir durumdur. Parkın kullanımı herkese açıkken sadece TED Üniversitesi’nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde işlevlendirilmesi için protokol yapılması hukuka aykırıdır ve bu durum özel üniversitenin kamusal alana sızma girişimidir" dedi.

Candan, "Çok katlı otoparkı da bu sürecin içine katmak istediklerine dair duyumlarımız var. Hatta Hıfzıssıhha’yı da. Buraya da bazı kesimlerin ilgilerini olduğunu duyuyoruz. Bütüncül baktığımız zaman bu alanda bir şeyler yapılmaya çalışılıyor" şelinde konuştu.

'Bu kente kim zarar verirse versin, susmayacağız'

Candan Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemdeki politikalarını da değerlendirerek şunları söyledi:

"AOÇ’de Gökçek’in yolu yapıldı, ODTÜ’de Gökçek’in yolu ODTÜ’yü ikiye bölmeye çalışıyor. Kurtuluş Parkı’nın bu protokolle TED Üniversitesi’ne sızmasının yolu açılıyor. Yahudi Mahallesi ve İtfaiye meydanındaki el değiştirme, yok etme projelerine hiç ses edilmiyor. Saraçoğlu Mahallesi Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın ellerine bırakılıyor. Atatürk Kültür Merkezi alanlarına hem de belediyenin tam karşısında, Millet Bahçesi yapılıyor hiç ses çıkarılmıyor. Hatta koruma kurulunda onay veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Ankara’daki inisiyatif alanlarını iktidara bırakıyor. Kentin geleceğini alt üst edecek adımlar atılıyor. Büyükşehir bu protokolle kamusal alanlara sızma hareketinin öncülüğünü yaptı. Bunun arkasından sıranın Güvenpark ve Abdi İpekçi Parkı gelmesinden endişe duyuyoruz. Bu kente kim zarar verirse versin, susmayacağız. Bilimsel gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz."

'Halktan ne gizleniyor?'

Hukukçu ve Yazar Turan Tanyer de protokolde yer alan gizlilik maddesine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Protokolde 13. madde var. Gizlilik maddesinde, ‘Taraflar iş bu protokol süresince ve sonrasında birbirlerine proje ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi ve belgeleri tarafların yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilerle paylaşamaz’ deniliyor. Kamuya açık olmayan bilgi ve belgeler ne anlama gelmektedir? Kamu kim halk, halka açık olamayan bilgi ve belgeler ne demek, halktan ne gizleniyor, neler yapılmak isteniyor? Bu ayıptır, böyle muğlak ifadelerle protokol oluşturulmaz eğer böyle muğlak hükümler yer almışsa bu kötü bir protokoldür iptal edilmesi gerekir."

'Mansur Yavaş sermaye gruplarına hizmet ediyor'

Ankara Üniversitesi İdare Hukuku Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Onur Karahanoğulları'ysa protokoldeki işletme kavramına işaret ederek üniversitenin belediyenin yetkilerini gasp etmeye çalıştığını vurguladı.

"Bir üniversite belediye görevini üstlenemez. Mansur Yavaş orta ve büyük sermaye gruplarına hizmet ediyor. Üniversite bu alan elit işletmeci olarak girecek bir iki tane ders verme alanı oluşturacaklar. Protokolde onun dışında lüks kafe ve kitap satış yerleri bulunuyor. Bu idari hukuktaki adıyla yetki tecavüzüdür" diyen Karahanoğulları, TED’in belediyeye böyle bir hizmet sunmasının Anayasa gereği olanaklı olmadığını belirtti.