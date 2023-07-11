Büyükerşen'den CHP'li başkana tepki: CHP'yi bölmeye çalışmak kalleşliktir

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yerel seçimlerle ilgili "Eskişehir de bile kaybedebiliriz" sözleri üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tv100 programcısı Barış Yarkadaş'a konuştu. Kurt'un sözleriyle ilgili Büyükerşen "Bu laflar sürdürülebilir provokasyondur" dedi. Büyükerşen "Hem içeriden hem de dışarıdan CHP'ye ağır bir saldırı var. Tek dertleri de CHP'yi bölmek. CHP'yi bölmeye çalışmak kalleşliktir" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Kemal Bey çekilsin. Özgür Özel, genel başkan olsun. Ekrem Bey, İstanbul'u kazansın. Ben şunu dedim: 'Eğer İYİ Parti doğru adaylar çıkarırsa hepimiz kaybedebiliriz.' Eskişehir de bile kaybedebiliriz. Bizim başkanlar 'Özel oylarımız var' diyor da ben garanti görmüyorum" demişti.

'Bu laflar sürdürülebilir provokasyondur'

Bir daha aday olacağını da söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'li Kazım Kurt'un sözleri üzerine şunları söyledi:

"Ben orayı kaybederiz burayı kaybederiz tartışmalarına hiçbir şekilde doğruluk payı vermiyorum. Hiçbir şekilde ben bu fikirlere katılmıyorum. Biz Eskişehir'de yüzde 54 ile seçimi aldık. Bu laflar sürdürülebilir provokasyondur. Kemal Bey yüzde 55, Tayyip Bey yüzde 44 aldı. Bu tartışma niye çıkıyor, ben anlamıyorum. Şu an AK Parti'de Eskişehir'de aday bulamıyor. Eskişehirli yerli bir aday arıyorlar. Her gün gelip iş dünyası, STK ile görüşüp aday arayışını sürdürüyorlar."

'Kimse değişim tartışmalarına başka bir yön vermeye kalkmasın'

Ben aslında değişim tartışmalarına çok girmek istemiyorum. Bu tartışma o kadar büyümeye başladı ki ben de birkaç şey söylemeden olmaz. Arkadaşlarımız çıkıp iki de bir 'CHP fabrika ayarlarına dönmeli' diyor ama fabrika ayarlarının oluşturulduğu dönemde değiliz. CHP'nin temel ilkelerini savunacağız ama çağı da yakalamak zorundayız. Ona göre de bir politika oluşturmamız lazım. Süslü kelimelerinin arkasına kimse sığınıp değişim tartışmalarına başka bir yön vermeye kalkmasın.

'CHP'yi bölmeye çalışmak kalleşliktir'

Ben aslında siyasi konulara pek girmek istemiyorum ama hem içeriden hem de dışarıdan CHP'ye ağır bir saldırı var. Tek dertleri de CHP'yi bölmek. Eğer CHP bölünürse laikliğe de cumhuriyete de elveda deriz. Eğer biz özgür ve demokratik bir Türkiye kuracaksak bunu birlik içinde, parti bütünlüğü içinde yapmamız lazım. CHP'yi bölmeye çalışmak kalleşliktir.

'Seçimi kaybetmenin faturası sadece Kemal Bey'e çıkarılıyor'

'Kılıçdaroğlu gitsin' sözü CHP'nin bölünmesine hizmet etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu tür söylemler parti içinde klik oluşturmaktan başka bir şeye yaramaz. Biz kaybettiysek hepimiz kaybettik. Bunun faturası sadece Kemal Bey'e çıkarılıyor. Sürekli 'Kemal Bey gitsin' sözü Ömer Seyfettin'in Diyet'ine benzeyecek. Kemal Bey'de Diyet'teki gibi 'ben gidiyorum' derse o zaman CHP başka bir tartışma içerisine girer. Ben kişi olarak Kılıçdaroğlu'nun çizdiği yolu doğru buluyorum. Kurultay yapılmalı, eksiğimiz, gediğimizi görmeliyiz. Şaşırdığım şey şu; Kemal Bey'in dün yetki verdiği, birlikte çalıştığı arkadaşlarını da her gün çıkıp 'değişim' dedikçe şaşkınlıkla izliyorum. Bu arkadaşlar bu tüzükler yapılırken neredeydi? Hepsi bu antidemokratik tüzükleri, uygulamaları desteklediler. Bunu da şaşkınlıkla izliyorum."