'Büyükelçi krizinde Kalın ve Çavuşoğlu devreye girdi' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına dönük bildiriyi imzalayan 10 ülke büyükelçisi hakkında "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatı vermesi üzerine yaşanan diplomatik krize ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Reuters haber ajansına konuşan bir diplomatik kaynak, büyükelçilerle yaşanan diplomatik gerilimin düşürülmesi için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Büyükelçilerin, Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesi'ne dikkat çeken açıklamalarda bulunmadan önce Türk yetkililere Erdoğan için hangi yolun "makbul" olduklarını sordukları öne sürüldü. Kaynak, büyükelçilerin, Türk hükümetinin güvence vermemiş olduğu halde, yaptıkları Twitter açıklamaları sonrasında gerilimin düşmesi konusunda umutlanmış olduklarını söyledi.