Büyükçekmece'deki kazıda bir ceset bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir boş arazide kazı çalışmaları yürütülürken, kazıda 2015'te işlenen bir cinayetin şüphelisi olduğu iddia edilen Murat Kartal'ın cesedinin arandığı öne sürülmüştü.

Yedi yıl önce Ömer Edip Fırat'ı (Baybaşin) öldürdüğü iddia edilen Kartal'ın, iki polis tarafından “gözaltına alındın” denilerek araca bindirildiği ve bazı şüphelilere teslim edildiği iddia edilmişti.

İHA'da yer alan habere göre bugün akşam saatlerinde Murat Kartal’a ait olduğu söylenen bir erkek cesedine ulaşıldı.

Soruşturmayı yürüten ekip, olayla ilgili söz konusu polislerin ve bir eski milletvekilinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 7'si tutuklanmıştı.