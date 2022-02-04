Büyükçekmece'deki 'sır' kazının ardından cinayet çıktı: Eski vekil ve polisler gözaltına alındı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir boş arazide kazı çalışmaları yürütülürken, kazıda 2015'te işlenen bir cinayetin şüphelisi olduğu iddia edilen Murat Kartal'ın cesedinin arandığı öne sürüldü.

Yedi yıl önce Ömer Edip Fırat'ı (Baybaşin) öldürdüğü iddia edilen Kartal'ın, iki polis tarafından “gözaltına alındın” denilerek araca bindirildiği ve bazı şüphelilere teslim edildiği iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre soruşturmayı yürüten ekip, olayla ilgili söz konusu polislerin ve bir eski milletvekilinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Büyükçekmece 3 gün önce polis ekiplerince kepçe kullanılarak başlatılan kazıya ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama henüz gelmiş değil. Öte yandan alanda 20 Ocak günü kaybolan Murat Kartal'ın cesedinin arandığı iddia ediliyor.

Habere göre, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Murat Kartal'ın iki polis tarafından Maltepe'de alındığını bir adrese götürüldüğünü belirledi. Söz konusu polislerin Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Ö. ve Fatih E. olduğu anlaşılırken iki polisin şüpheliyi Şişli Çağlayan'da bazı kişilere teslim ettiği anlaşıldı. Konu memur suçlarına bakan Gasp Büro Amirliğine de bildirildi.

7 kişi tutuklandı

Olayla ilgili çok sayıda kamera izleyen ekipler, 7 şüpheli daha tespit etti. Şüpheliler, Mehmet Emin B., Yavuz Y., Habip B., Faysal G., Tahsin C, Hasan A., ve 21. Dönem DSP Milletvekili Abdüssamet Turgut gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Abdüssamet Turgut ve Tahsin C. serbest bırakılırken, aralarında polislerin de olduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Kazı çalışmasında cesedi arandığı iddia edilen Murat Kartal'ın 2015'te Ömer Edip Fırat (Baybaşin) cinayetinin iki şüphelisinden biri olduğu öğrenildi. Kartal'ın öldürülen müteahhit Edip Fırat'ın kiracısı olduğu ve cinayete giden sürecin 1750 liralık bir faturayla başladığı öğrenildi. İddiaya göre, Murat Kartal, fatura tartışması sebebiyle darp edildi. Ardından Ömer Edip Fırat öldürüldü. Gözaltına alınan Mehmet Emin B. ile Habip B'nin Ömer Edip Fırat'ın yakını olduğu iddia edildi. Ömer Edip Fırat'ın öldürülmeden birkaç yıl önce Baybaşin olan soyadını değiştirdiği belirtildi.