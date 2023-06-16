Büyükçekmece İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul'da İŞKUR çalışanları ile iş birliği yapan bazı firmalar 'hayali personellere istihdam' sağladıkları gerekçesiyle devleti milyonlarca lira zarara uğrattı.

DHA'nın haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İŞKUR’da bazı memurların firmalarla işbirliği yaparak devletten haksız kazanç elde edildiğine dair ihbarlarla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda İŞKUR personelleri A.U. ve M.G.’nin bazı firmalarla anlaşarak İş Başı Eğitim Programları kapsamında 'hayali personeller' yaratarak gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları, bu şekilde de devletten ödenen paraların firma sahipleri ile memurların ya da eşlerinin hesaplarına yatırıldığı belirlendi.

Polis, şüpheli firma yetkilileri tarafından memur ve eşinin hesaplarına yaklaşık 1 milyon lira usulsüz para aktarıldığını, firmaların memurlarla işbirliği yaparak devleti toplam 7 milyon lira zarara uğrattıklarını tespit etti.

Çalışmaların ardından ekipler, tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1’i tutuklu 43 kişiden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.