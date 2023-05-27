Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma

İstanbul Esenyurt'ta önceki günlerde silahlı kavga eden iki grup arasından yakalanan bir kişi bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, mahkeme sonucunu adliye bahçesinde bekleyenlere kavgaya karışan bir kişinin yakınları olduğu öğrenilen motosikletteki iki kişi tarafından silahla ateş edildi. Adliye önündekiler de karşılık verince çatışma çıktı.

Silahlardan çıkan mermiler olay yerinde bulunan üç araca isabet ederek hasar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahkemesi olan kişinin yakınlarından birini yakaladı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.