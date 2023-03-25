Büyük Birlik Partisi'nde toplu istifa

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karasu İlçe Başkanı Hasan Eminoğlu ile beraberindeki 22 yönetim kurulu üyesi, parti görevlerinden toplu olarak istifa etti.

İHA'daki habere göre, parti içi görevlendirmelere tepki göstererek istifa kararını açıklayan Eminoğlu, "İl Başkanımız Ömer Faruk Bürtek bundan 6 ay önce hiç olmayan bir nedenle genel merkez tarafından görevden alındı. Yerine ise partide bir saat işi olmamış, hiç görev almamış, partiyle alakasız olan birini getirdiler. Genel müdür atar gibi il başkanı atadılar. Siyasetçilik bir meslek değildir" ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, özetle şöyle devam etti: "Ben Büyük Birlik Partililiyim. Benim zaten bir mesleğim var. Siyaset, bir duruştur. Genel Başkanımız bu kararın ardından beni defalarca aradı. Milletvekilliği adaylığı da teklif edildi. Ama kabul etmedim. Bugün için 22 kişilik yönetim kurulu olarak, Büyük Birlik Partisi’nden istifa ediyoruz."

Eminoğlu, Cumhur İttifakı’nı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.