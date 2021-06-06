Büyük Ankara Mitingi: Karanlığı yırtıp atacağız!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 19 Haziran Cumartesi günü Ankara’da miting düzenleyeceğini duyurdu.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısında, salgın sonrası yapılacak ilk miting olma özelliğini taşıyan halk buluşmasının gündeminin AKP iktidarının ortaya çıkardığı büyük yıkıma karşı halkın tepkisini görünür kılmak olduğu vurgulanıyor.

Gazetede Anıt Park Bahçelievler'de yapılacak Büyük Ankara Mitingi'ne yapılan çağrıda şöyle denildi:

"Yüreği bağımsızlık, laiklik, eşit, özgür ve adil bir ülke için atanlar

19 Haziran’da Ankara’da buluşuyor.

Ülkenin zenginliği bir avuç azınlığın elinde toplandı.

Salgında halka sabret çağrısı yapanlar patronlara sağladıkları ayrıcalıklarla servetlerine servet kattılar.

Hayat pahalandı, yoksulluk arttı.

Laiklik rafa kaldırıldı.

Din siyasete, siyaset ticarete alet edildi.

Özgürlükler kısıtlandı, siyaset yasağı sıradan uygulamaya dönüştü.

Böyle bir Türkiye yarattılar.

Şimdi halkı tüm bunların değişmez kurallar olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.

Öyle olmayacak. Halk seyirci kalmayacak, bu oyun bozulacak!

Boyun eğmeyenler 19 Haziran Cumartesi günü Ankara’da bir araya geliyor. Büyük Ankara Mitingi’nde buluşalım!"

'Öfkenin çaresizliğe evrilmemesi için emekçiler sesini yükseltmeli'

Boyun Eğme'ye konuşan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı "TKP emekçilerde büyüyen arayış ve biriken öfkenin çaresizliğe ve boyun eğişe evrilmemesi için emekçilerin sesini yükseltmesinin, işçi sınıfının örgütlülüğünün hızla

büyütülmesinin gerektiğini düşünüyor. 19 Haziran’da Ankara’da gerçekleşecek buluşma eşit, özgür, laik ve bağımsız bir Türkiye için emekçilerin bir araya geldiği, yağma yok dedikleri bir gün olacak" diyor.

Gazetede ayrıca TKP'nin “Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen için” çağrısıyla dün İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği kitlesel basın açıklamasının haberine yer veriliyor ve partinin Haziran ayı boyunca Türkiye’nin pek çok noktasında semt evi açılışları, siyasi toplantılar ve etkinlikler düzenleyeceği duyuruluyor.