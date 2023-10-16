Bütçede iki ayın ardından yeniden açık: Vergi geliri yüzde 122 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129,2 milyar lira açık verdi. Böylelikle iki ay aradan sonra bütçede yeniden açık kaydedildi.

Bütçe giderlerine bakıldığında cari transferlerin öne çıktığı görüldü. Bakanlık verilerine göre eylülde cari transferler bir önceki yıla göre yüzde 88 artışla 212 milyar liraya çıktı. Eylülde sadece BOTAŞ’a 14 milyar lira aktarıldı.

Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 122,6 artışla 386,2 milyar lira oldu. KDV yüzde 248,5 yıllık artışla 55,9 milyar liraya çıktı. Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirleri eylülde 1,38 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu bütçe kimin bütçesi?

Bütçeye ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ı soL'a değerlendiren iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, cari transferlerde 2023 yılının ek bütçe dahil başlangıç ödeneği 1,9 trilyonken 2024 yılının OVP’sinde programın cari transfer kaleminin 4,2 trilyona çıkmasına dikkat çekmişti.

Emekçilerin sırtına yüklenecek vergi yükünün giderek büyüyeceğine işaret eden Konukman, şöyle konuşmuştu:

“Vergiler bu haliyle gerçekleşme tahmini üzerinden hesaplansa bile 2024 yılında yüzde 72,1 vergi artışı olacağına işaret ediyor. Bu emek cephesini iki açıdan zarara sokuyor. Birincisi gelir vergilerinin getireceği yük artacak, ikincisi KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin getireceği yük büyüyecek. Her ikisini de ağırlıklı olarak emekçiler yüklenecek.”