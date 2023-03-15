Bütçede deprem: 170 milyar lira açık verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, on bir ili etkileyen depremlerin yaşandığı şubat ayına ilişkin bütçe sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın şubat ayında 69 milyar lira fazla veren bütçe bu yılın şubat ayında 170 milyar 560 milyon lira açık verdi.

Bu kayıtlardaki en yüksek aylık bütçe açığı oldu. Böylece bütçede 2023'ün ilk iki ayında 202 milyar 802 milyon TL açık verilmiş oldu. Rekor kıran bütçe açığıyla birlikte yıllık bütçe açığı hedefinin yüzde 30,8’ine iki ayda ulaşıldı. Açıktaki hızlı artışta deprem için bütçeden yapılan transferler etkili oldu.

Bütçede deprem etkisi

Hazine yardımlarındaki 7.7 milyar liralık, afet riski altındaki alanların dönüşüm giderleri kalemindeki 5.6 milyar liralık transferler dikkat çekti. Hane halkı ve işletmelere yapılan diğer transferler 16.9 milyar lira oldu.

Sermaye giderlerinde ise karayolu yapım giderlerine harcanan 5.7 milyar lira ile diğer müteahhitlik giderlerine harcanan 3.3 milyar lira deprem sonrası yapılan işlemler oldu.

KKM'ye 2 ayda 2.1 milyar TL

Yılın ilk 2 ayında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına yapılan ödemeler 2 milyar 154 milyon liraya ulaştı. Böylece KKM hesaplarının bugüne kadar bütçeye maliyeti 94.7 milyar liraya ulaştı.