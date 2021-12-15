Bütçe Günlüğü-9 | 14 Aralık: Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve savurganlık

14 Aralık günü, Cumhurbaşkanlığı ve yeni düzenin önemli yönetim araçları olan idarelerin bütçeleri ile kesin hesap yasaları görüşüldü.

Güne, Fuat Oktay’ın bir CHP milletvekiline “çete üyesi gibi nefret dili kullandığını” söylemesi damgasını vurdu; ortam gerildi ama geri adım atmadı. Siz de bize çete diyorsunuz gibi bir gerekçe öne sürdü. Daha sonra sözlerine açıklık getirdi; “… gün boyu bize karşı bu kavram, farklı şekillerde kullanıldı, dolayısıyla ben de herhangi bir şahsa karşı değil, geneli ifade ederek ve bilinçli olarak ‘gibi’ ifadesini ekleyip kullandım. Herhangi bir şahsa ‘çete üyesi’ dediğim söz konusu değildir.”

Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve savurganlık

Cumhurbaşkanlığı bütçesi denildiğinde akıllara savurganlık geliyor. Sayıştay denetim raporlarına da göndermeler yapılarak şöyle örnekler verildi:

Saray'da 2021 yılının ilk 10 ayında 1 milyar 370 milyon lira harcandı, saat başına 500 bin lira düşüyor…Okluk’daki saraya 640 milyon, Ahlat’daki saraya 224 milyon lira harcandı… Cumhurbaşkanının 2020 yılı fiyatlarıyla 1 milyar 218 milyon değerinde 5 bin araçtan oluşan filosu var… Cumhurbaşkanı korumalarının 2021 Ocak-Ekim arasında devlete maliyeti 262,6 milyon lira…tıbbi laboratuvarına bir yılda 51 milyon liralık sarf malzemesi alındı.

CHP sözcüsü, Hastanelerde medikal malzeme yetersizliği yüzünden ameliyatların yapılamadığını; tek kullanımlık ‘disposable’ malzemelerin 5 kere steril edilerek kullanıldığını söyledi.

Bunlar söylendiğiyle kaldı. Cumhurbaşkanı 2022 yılında 3 milyar 900 milyon lira ödenek istemişti; azaltılsın diyen bile olmadı, aynen kabul edildi. Karşılaştırma yapılabilmesi için bir örnek de ben vereyim: TBMM’nin 2022 yılı toplam ödeneği 2 milyar 200 milyon lira.

En büyük pay savunma ve güvenliğe…

HDP Grubu adına konuşan vekil, silahlanma ve güvenlik harcamaları için 246 milyar lira ayrıldığını; savunma sanayi alanında üretim yapan 5 büyük şirketin gelirleri, yatırımları ve SSDF için ayrılan kaynaklar eklendiğinde tutarın 350 milyar liraya ulaştığını söyledi. Denetim dışı bırakılan gizli hizmet ödeneğinin büyük bir bölümünün silahlanma ve güvenlik için harcandığı kuşkularını dile getirdi.

Gizli olduğu için ne kadarının güvenlik amacıyla harcandığını öğrenemeyiz. Şimdilik şu bilgiyle yetinelim: AKP iktidarları örtülü ödenek kalemini, önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak denli yoğunlukla kullandı. 2002-2020/Ekim arasında 19 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı.

MİT’in görev alanı

MİT yasası değiştirildi ve yurtdışında operasyonlar yapma yetkisi tanındı. Verilen görevler ve yerine getirme yöntemlerini AKP Grubu adına konuşan Selami Altınok şu sözlerle açıkladı; “Milli İstihbarat Teşkilatı PKK/KCK’yla mücadelede örgütün kendini üretmesini engelleme anlayışıyla, lider kadroyu hedef alarak beyin takımını ve sistemi yok etmeye odaklanmıştır. Irak ve Suriye sahalarında gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde…çok sayıda lider kadro etkisiz hale getirilerek bertaraf edilmiştir. MİT’in tüm çalışanlarını tebrik ediyor, görevleri sırasında canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum…”

Siyaset yapmayalım

AKP milletvekillerinden biri genel kurula şöyle seslendi; “…ülke ve millet meselelerini siyasete asla malzeme yapmamalıyız. Milli tavır, vatanperver tutum, zor zamanlarda birlik olmayı gerektirir. AK Parti’ye Cumhurbaşkanımıza muhalefet edeyim diye Türkiye’ye muhalefet edenler, milletimizin karşısına nasıl çıkacaklar?”

Milletvekilimiz ne yazık ki siyasetin ülke ve millet meselelerinin yorumu ve çözümü üzerine kurulu eylemler dizisi olduğunu bilmiyor…

Eyvah! Bir Kızılelma eksikti…

Milletvekili konuşmasını şöyle sürdürdü; “Hiç şüpheniz olmasın, sadece siz değil Türkiye’nin diz çökmesini isteyenler 15 Temmuz’da Azerbaycan’da, Karabağ’da, Suriye’de, Libya’da, İdlib’de, Afrin’de derslerini aldılar ve alacaklar. Türkiye’nin Kızılelma hedefine kararlılıkla yürüyüşünü kimse durduramayacak.”

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı eleştirenler bile saygıda kusur etmiyor.

İYİ Parti Grubu adına konuşan vekil, Diyanet bütçesi görüşülürken şöyle sözler etti; “15 Temmuz’da FETÖ’cülerin saldırısından kurtulmayı Allah Resulü Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebubekir’in örümcek ağıyla kurtulmasına benzetmek … Belediye başkanına oy vermeyi kıyamet günü berat belgesi almaya bağlamak…Cumhurbaşkanına karşı çıkmak haramdır…gibi sözler AK PARTİ iktidarının eseridir.”

Ancak bu sözlerinin hemen ardından şunları ekledi; “Diyanet bütçesinin tamamına yakını personel harcamalarına gitmektedir. Buna rağmen, din görevlileri açısından pek çok mağduriyetler vardır. Özellikle, binlerce fahri Kur’an kursu öğreticisi vekil imam sıkıntı yaşamaktadır. Vekil imamlar normal imam maaşının üçte 2’si oranında maaş alabilmektedir…kadroya geçirilmeli mağduriyetleri giderilmelidir.”

AKP Grubu adına konuşanlar Diyanet Bütçesinin büyüklüğünü savundular;

“130 bin görevlisiyle köy ve mezralara kadar hizmet veren devletimizin yegane kuruluşudur. Ülkemiz dışında ise Avrupa’dan Asya’ya; Amerika’dan Afrika’ya, Balkanlardan Kafkaslara 7 kıtada 100’e kayın ülkede 2.000’in üzerinde görevlisiyle ülkemizin gönül elçiliğini yapmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışındaki insanımız için sadece bir din hizmetinin değil aynı zamanda bir kimlik ve varoluş mücadelesinin adıdır.”

“Aziz milletimizin göz bebeği Diyanet İşleri Başkanlığını herhangi bir genel müdürlükten farklı göremeyenler elbette ki gelinen bu durumdan rahatsız olacaklardır. Halbuki o eski Türkiye günleri artık gerilerde kalmıştır.”

“Başkanlığın bütçesi yatırım bütçesi değil, personelinin maaş bütçesidir; çalışan kişinin maaşını ödemek ise uluslararası kurallarla belirlenmiş, evrensel bir haktır. O bakımdan, Diyanet personelinin maaşıyla bütçesiyle ilgili ‘3 bakanlık, 7 bakanlık, 8 bakanlık’ tarzında bir tartışma doğru bir tartışma değildir.”

Diyanetin, toplumun kılcal damarlarına değin nüfuz ettiğini biliyoruz. Ancak bir de AKP Grubu adına konuşan sözcüden dinleyelim;

“Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün camilerimizin yanı sıra, aile ve dinî rehberlik bürolarında, Diyanet gençlik merkezlerinde, sosyal hizmet kurumlarında, ceza ve infaz kurumlarında, hastanelerde, öğrenci yurtlarında, hayatın hemen hemen her alanında kıymetli hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca 4-6 yaş Kur'an kursları ve Millî Eğitim Bakanlığımızla iş birliği içerisindeki hafızlık ortaokulları da yüz akı kurumlarımız olarak hizmetlerine devam etmektedir.”

Türkiye’nin marka değeri Nike firmasından düşük

CHP Grubu adına yapılan konuşmalardan birinde Türkiye’nin marka değeri Nike firmasıyla kıyaslandı. Konuşmacı şunları söyledi; “bir marka araştırma şirketi Türkiye’yle ilgili araştırmalar yapmış ve Türkiye’deki firmaların marka değerlerini ortaya koymuş. THY birinci sırada 1 milyar 605 milyon dolar; Arçelik 1 milyar 500 milyon dolar…Türkiye’deki 100 firmanın toplam marka değeri 21 milyar dolar. Peki, Dünyayla bunu kıyasladığımızda durumumuz ne acaba? Diye baktığımızda, hani o eşofmanlarını giydiğimiz, spor ayakkabılarını aldığımız Nike Firması var ya marka değeri 42 milyar dolar.”

Bunları söyleyen, Ülkeyi tek adam rejiminden kurtarmaya çalışan Millet İttifakının büyük ortağının sözcüsü. Marka değerini artırmanın peşine düşmüş.

Atanmış-seçilmiş tartışmaları

Yürütme Organı, yeni düzende sadece Cumhurbaşkanından oluşuyor. Bakanın adı kaldı. Siyasi sorumlulukları yok. Cumhurbaşkanı bakan unvanıyla atıyor, meclise gidip yemin ediyorlar. Meclisle, milletvekilleriyle işleri bu kadar. Bir de Bütçe sırasında gelip bütçeleri hakkında konuşuyorlar.

Bu durumdan AKP milletvekilleri de hoşnut değil. Seçmenlerinin ricalarını iletmekte zorlanıyorlar. Kolaylaştırmak amacıyla (sürüyor mu bilmem bir ara) Mecliste ‘nöbetçi bakan’ uygulaması yapılmaya başlandı.

Bakanlar “muhalefet” milletvekillerini azarlıyorlar. 12 Aralık günlü bileşimde milletvekillerinden biri aynen şöyle konuştu ama hiç etkisi olmadı; “Bir yıl boyunca ortalıkta yoktular, iş bitirme karnesini tamamlamak için yılda bir kere buraya geliyorlar, böyle bakanlık olmaz…el hareketleri, bağırmak. Buradaki milletvekilleri, sizin zorunuza gitmiyor mu, siz de milletvekilisiniz? Biz birinin şamaroğlanı mıyız? Azar işitmeye mi geldik, dayak yemeye mi? Biz milleti temsil etmeye geldik buraya…”

Atanmışlık konusu 14 Aralık günlü bileşimde de Cumhurbaşkanı yardımcısı için gündeme geldi.

AKP’li bir milletvekili atanmışları aşağılamaya çalışıyorsunuz diye çıkıştı; “…atanmış diye itham ettiğiniz görevlilerimiz, Cumhurbaşkanının yokluğunda vekalet eden atamadır. Milletvekili gibi yemin edendir. O ‘atama’ diye ısrarla aşağılamaya çalıştıkları aslında vekil seçilme şartının arandığı kişilerdir.”

Meclis Genel Kurulunda 14 Aralık günlü Bütçe görüşmeleri, idarelerin toplam ödenek tutarlarının okunup oylanmasıyla bitti.