Bütçe Günlüğü-5 | 10 Aralık: Yargı kimin için hızlandırılıyor?

Meclis Genel Kurulunun 10 Aralık gündemi aşağıdaki gibiydi. Tarım Orman, Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları ile 10 kamu idaresinin bütçe ve kesin hesapları görüşüldü.

10 Aralık, Dünya İnsan Hakları günü. Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşülmesiyle aynı güne rastladı. Böyle bir günde, cezaevlerinin durumu; sistematik işkence; taciz-tecavüzlerle ilgili verilen somut örnekleri dinlemek/okumak can acıtıcıydı.

Türkiye’nin İnsan hakları karnesi

HDP temsilcisi İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfının verilerine göre, 59 gazetecinin cezaevinde olduğunu sadece on bir ayda 915 kişi hakkında işkence iddiasıyla başvuru yapıldığı; 158 basın-yayın kuruluşu ve internet sitesi hakkında erişim yasağı uygulandığını belirtti. Dünya basın Özgürlüğü Endeksi sıralamasında 180 ülke arasında 154’ncü sırada yer aldığımızı vurguladı.

Bitmeyen Yargı reformları

AKP temsilcisi, Meclisten yargıda beş reform paketi geçirdiklerini söyledi. Değişikliklerin özü ve amacını şöyle sıraladı: hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması, dava sürecinin hızlandırılması, özel hukuk alanında sadeleştirme yapılması, suçsuzluk karinesinin pekiştirilmesi, icra iflas sisteminde ve çocuk tesliminde köklü değişiklikler.

Bu paketlerle 52 yasanın 258 maddesi değiştirilmiş. Böylelikle Yargı Reformu Strateji Belgesinde açıklanan hedeflerin %62’sini; İnsan Hakları Eylem Planında hedeflenen değişikliklerin %35’ini gerçekleştirilmiş.

Hedeflerinin kabaca yarısına ulaşabildikleri anlaşılıyor. Demek ki yeni paketler hazırlanıyor.

AKP grubu adına konuşan vekil, bu konulara açıklık getirmek amacıyla şu cümleleri kurdu; “Adalet kurumlarımızda tesis etmeye çalıştığımız temel kaidelerimizin özünde geçmişimizden referans aldığımız Türk İslam örgünün etkisi mevcuttur.”

Pilot dava usulüne geçilecek…

Adalet Bakanı, hazırlanan paketlerden birinin işaretini verdi: Pilot dava usulüne geçiliyor. Nasıl bir şey olduğunu şöyle açıkladı, özetleyerek aktarıyorum; “örneğin aynı konuda 10 bin dava var. Mahkeme, bunlardan birine pilot ya da grup dava diyecek ne karar verilmişse aynı gün 9.999 dava karar bağlanmış olacak” Bakan, bu sözlerden sonra şöyle bir cümle kurdu; “vatandaşımız da adaletin tecelli ettiğini görecek.”

Arabuluculuk yaygınlaştırılacak;

Bir masa etrafında oturulacak ve vatandaşımızın sorunu devletle mahkemelik olmadan arabulucu aracılığıyla çözülecek, böylelikle adalet de gecikmeksizin yerine bulacak.

İvedi yargılama yöntemi geliyor

Acele kamulaştırma, imar plan değişikliği ve benzeri yöntemlerle vatandaşların taşınmazlarına el konuluyor. Yargıya başvurulduğunda yıllarca sonuç alınamıyor ve bu yüzden de işleri aksıyor. Bu sorunu çözmeye hazırlandıkları anlaşılıyor. Adalet Bakanı şunları söyledi; “…insanımızın malını mülkünü ilgilendiren, arsasını arazisini ilgilendiren davalarda hem kamu kurumları hem de mahkemeler ivedi yargılamaya tabi olacak ve buralarda öncelikli kararlar verilecek…”

Yargı kimin için hızlandırılıyor?

Arsa arazi davalarında yargının hızlandırılması, rant avcılarının işine gelir. Ama cinayet, taciz, hırsızlık, yolsuzluk konuları için yargının hızlandırılmasına ilişkin tek söz yok. Mecliste dile getirildi; Cumhuriyet savcılarının elinde toplam 8 milyon 995 bin soruşturma dosyası var. Bunların %47’si faili meçhul. İzlenemiyor, aranmıyor-bulunmuyor…

Yargı bağımsız mı?

Bağımsızmış!

AKP temsilcisi vekil şunları söyledi; “Hakimler ve Savcılar Kurulu, adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargının teminatıdır. 4 üyesi milletimizin %50’den fazla çoğunluğuyla seçtiği Cumhurbaşkanımız tarafından, 7 üyesi de milletin iradesinin tecelligâhı olan Gazi Meclisimiz tarafından seçilmektedir.”

“Bir siyasi parti genel başkanının mahkemeye yargıç atadığı bir yerde adalet olur mu” gibi itirazlarını ise duyan olmadı.

Şu sözlerle de kimse ilgilenmedi; Türkiye, 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139 ülke arasında 117’nci sırada yer almıştır. AKP kadrolarında il başkanı, ilçe başkanı olarak görev yapmış, milletvekili adayı olmuş 45 yaşına dayanmış kişiler yargıç olarak atanıyor. Yazılı sınavlarda 80’lerin üzerinde puan alanlar elenirken, 55-60 puan alanlar atanıyor.

Tarım Ne durumda?

Tarım Bakanına göre işler yolunda gidiyor. Okumuşsunuzdur, şöyle sözler etti; 2017’de tarımsal krediler 97 milyar liraydı, 2020’de 141 milyar oldu, %45 artmış. Demek ki çiftçimiz artık para kazanmaya başlamış ve borcunu ödüyor…

Şaka olamaz; gergin olduğu anlaşılıyor. Bu konuşmaların yapıldığı sırada bir milletvekiline “geri zekalı” diye çıkıştı…

CHP’li bir vekil bakanın sözlerine karşı; “çiftçi eskiden yağmur duasına çıkıyordu, şimdi haciz gelmesin duasına çıkıyor” diye bir söz attı ortaya.

AKP Grubu adına konuşan bir vekil de 19 yılda oluşturdukları güçlü altyapı ve son üç buçuk yıldaki projeleri sayesinde “gıda arzıyla ilgili” bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Mecliste şu gerçekler dile getirildi ama Bakan beyin umurunda değil. Çiftçinin borcu 2021’de 220 milyar liraya dayandı; BDDK verilerine göre çiftçinin 92’sinin toprağı ipotekli; gübre fiyatı 5 kat arttı, çiftçi ulaşamıyor; mazotun fiyatı bir yılda iki kat arttı; toprağını sulayacak elektriği kesildi; 2021 yılının ilk 8 ayında 130 bin çiftçi üretimden vazgeçti; 2018 yılında 3,5 milyon hektar büyüklüğünde tarım toprağı betona boğuldu; 2003-2021 arasında toplam 88 milyar Dolar tutarında tarımsal ürün ihraç edildi, 133 milyar dolar ithal edildi.

Ormanlarımız?

Tarım Orman Bakanına göre ağaçlandırma konularında Türkiye, Avrupa’da 1, dünyada 4’üncü sırada. Orman varlığı sıralamasında ise 46’ncı sıradan 27’nci sıraya yükselmiş. Bu bilgilerin FAO verisi olduğunu söyledi.

2021 yılına 18 Uçak 39 helikopterle girdikleri bilgisini verdi. Ancak 2021 yılının ilk 8 ayında 178 bin hektar orman yanıyorken bunları göremedik.

Milli Savunma ne durumda?

Savunma sanayiinden hep yerli ve milli vurgusuyla söz edilir. Hemen ardından İHA, SİHA, TİHA, HÜRKUŞ sözcükleri dökülür ağızlardan. Dünkü görüşmelerde de öyle oldu AKP adına konuşan bir vekil; “Allahın izniyle ALTAY tankını da uçak gemimizi de Milli Muharip Uçağımızı da …” diye kapsamı genişletti.

Tank-Palet konusu da tartışıldı elbet. MSB Bakanı Akar; “satmadık, 25 yıllığına devrettik; bütün varlıkları bizim mülkiyetimizde, bizim denetimimizde, kontrolümüzdedir” sözleriyle içimizi ferahlattı.

MKE’den de söz etti. Konuşmasında halka arz yoluyla özelleştirileceğinin işaretini verdi; “TBMM’nin yani sizlerin kararıyla sermayesinin tamamı Hazineye ait olmak üzere anonim şirkete dönüştürülmüştür. Böylece yıllardır arzu edilen daha dinamik, daha etkin, daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmuştur.”

Dünkü bütçe macerası 2022 yılı bütçe teklifi cetvellerinde yer alan ödeneklere ilişkin genel toplamlarının okunması ve oylanmasıyla birkaç dakika içinde bitti.