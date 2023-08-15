Bütçe 6 aylık dönemde 434,6 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 156,1 artarak 504 milyar 413 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 74,7 artışla 455 milyar 840 milyon liraya ulaştı. Bütçe fazlası 48,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz harcamaları 37,7 milyar lira

Merkezi yönetim bütçe giderleri temmuz itibarıyla 455 milyar 840 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 37 milyar 707 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 418 milyar 132 milyon lira olarak kaydedildi.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon lira ödenekten temmuzda 455 milyar 840 milyon lira gider oldu. Geçen yılın aynı ayında ise 260 milyar 999 milyon lira harcama yapılmıştı. Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,7 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 9,2 iken 2023 yılında yüzde 8,2 oldu.

6 aylık dönemde bütçe açığı 434,6 milyar lira

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,1 yükselerek 2 trilyon 384 milyar 763 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 96,8 artarak 2 trilyon 819 milyar 416 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 48 milyar 574 milyon lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 434 milyar 654 milyon lira açık verdi.