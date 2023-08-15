BİSAM: Açlık sınırı 11 bin 500 lirayı aştı, yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporunu yayımladı.

BİSAM'ın Temmuz raporuna göre, geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 11 bin 525 liraya yükseldi. Açlık sınırı, sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarını ortaya koyuyor.

Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan BİSAM hesaplamalarına göre yoksulluk sınırı ise 39 bin 886 lira olarak belirlendi.

BİSAM'ın son raporu, Haziran'da açlık sınırının 10 bin 434 lira, yoksulluk sınırınınsa 36 bin 96 lira olduğuna işaret ediyordu.

Günlük harcama gereksinimi 385 lira

BİSAM araştırmasına göre, Temmuz'da günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 116 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken asgari harcama tutarı ise 77 lira olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 89 lira olurken ekmek için gerekli harcama tutarı günlük 33 lirayı buldu.

TÜİK, Temmuz ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 47,83 olduğunu açıklamıştı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun yüzde 122 olduğunu belirtmişti.