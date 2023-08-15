Benzine 1 lira 55 kuruş zam geliyor

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre: