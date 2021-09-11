Bush: ABD tehdit altında

11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıldönümünde konuşan, "Terörle Savaş" olduğunu öne sürdüğü şeyi başkanlık döneminde başlatan eski ABD Başkanı George W. Bush, ABD'nin bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Bush, United Airlines uçağının yirmi yıl önce düştüğü Pennsylvania, Shanksville'deki 11 Eylül anma alanında düzenlenen törene katılırken, ABD'ye yönelik tehlikelerin "yalnızca sınırların ötesinden değil, sınırların içinden de gelebileceği"ni öne sürdü.

Bush, "Yurt dışındaki şiddet yanlısı aşırılık yanlıları ile ülke içindeki şiddet yanlısı aşırılık yanlıları arasında çok az kültürel örtüşme var. Ancak çoğulculuğu küçümsemelerinde, insan yaşamını umursamamalarında, ulusal sembolleri kirletme kararlılıklarında aynı iğrenç ruhun çocukları" dedi.

Bush "Ve onlarla yüzleşmek bizim devam eden görevimizdir" diye ekledi.

Konuşma ABD basınında eski ABD Başkanı'nın bu ifadeleriyle bu yıl başında meydana gelen ABD Kongre Baskını'na atıfta bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Eski ABD Başkanı "Amerika'nın birliğine gelince, o günlerin bizimkinden uzak göründüğünü" de ekledi.

Bush döneminde ABD bir çok savaş suçuna imza attığı Afganistan İşgali ve Irak İşgali'ne başlamıştı.