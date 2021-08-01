Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo'da yarı finale çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.
Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti.
İlk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan alan Buse Naz, ikinci rauntta 5 hakemin de tam puanını aldı. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıktı.
Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo'da kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu.
Buse Naz yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü Çinli rakibi ile ringe çıkacak.