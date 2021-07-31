Mete Gazoz Tokyo'da altın madalyayı kazandı

Tokyo 2020 olimpiyatlarında milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli karşısında galip geldi ve altın madalyayı kazandı.

Mete bugün ilk karşılaşmasında ABD'li rakibi Brady Ellison'ı 7-3 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Mete'nin 30 tam puan alarak yarı finale yükseldiği an:

🎙️ "MADALYAYA YÜRÜYORUZ METE GAZOZ'LA!"



Mete Gazoz, ABD'li rakibi Brady Ellison'ı 7-3 mağlup ederek yarı finale yükseliyor! 🤩



Tebrikler Mete! 🇹🇷 pic.twitter.com/7iTJ28Ajyd — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021

Mete Gazoz, yarı finalde ise Japon Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek finale yükselmiş ve madalya almayı garantilemişti.