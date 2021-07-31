Mete Gazoz Tokyo'da altın madalyayı kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, okçuluk finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yendi ve altın madalyayı kazandı.

Haber Merkezi

Tokyo 2020 olimpiyatlarında milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli karşısında galip geldi ve altın madalyayı kazandı.

Mete bugün ilk karşılaşmasında ABD'li rakibi Brady Ellison'ı 7-3 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Mete'nin 30 tam puan alarak yarı finale yükseldiği an:

Mete Gazoz, yarı finalde ise Japon Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek finale yükselmiş ve madalya almayı garantilemişti. 

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