Bursaspor PFDK'ye sevk edildi: Amedspor'dan açıklama

Oyuncularımızın teknik ekibimizin canını yuka sayıp göz göre göre maçı oynattınız ve tribünlerden açılan ırkçı faşist pankartlara ve sahaya atılan maddelere karşı sustunuz biz bunu kabul etmiyoruz SUSMUYORUZ.



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