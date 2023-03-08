Bursaspor PFDK'ye sevk edildi: Amedspor'dan açıklama

Bursaspor Kulübü ve bazı kulüp görevlileri, Amedspor’a saldırılar gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Kararda sevkin gerekçeleri "saha olayları, çirkin tezahüratlar, saldırı ve talimatlara aykırı davranışlar" olarak sıralandı.
Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.
Amedspor: Kabul etmiyoruz
Maçın iptalini ve hükmen galip sayılmayı talep eden Amedspor yönetimi kararı yetersiz bularak Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunu istifaya çağırdı.
Oyuncularımızın teknik ekibimizin canını yuka sayıp göz göre göre maçı oynattınız ve tribünlerden açılan ırkçı faşist pankartlara ve sahaya atılan maddelere karşı sustunuz biz bunu kabul etmiyoruz SUSMUYORUZ.— AMED SK (@AmedsporSK) March 7, 2023
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