Bursaspor PFDK'ye sevk edildi: Amedspor'dan açıklama

Bursaspor Kulübü ve bazı kulüp görevlileri, Amedspor maçı ve öncesinde yaşanan saldırılar ve tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber Merkezi

Bursaspor Kulübü ve bazı kulüp görevlileri, Amedspor’a saldırılar gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Kararda sevkin gerekçeleri "saha olayları, çirkin tezahüratlar, saldırı ve talimatlara aykırı davranışlar" olarak sıralandı.

Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.

Amedspor: Kabul etmiyoruz

Maçın iptalini ve hükmen galip sayılmayı talep eden Amedspor yönetimi kararı yetersiz bularak Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

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Amedspor'a yönelik saldırılarda gözaltına alınanların tümü serbest