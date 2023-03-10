Bursaspor: Bu ceza tüm takımların vatansever taraftarlarına verilmiştir

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü haftasında oynanan Bursaspor-Amedspor maçında Bursaspor taraftarları faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "beyaz toros" ve "yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartını açmış, Amedsporlu futbolculara saldırılar olmuş ve sahaya bıçak ve mermi gibi yabancı maddeler atılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise söz konusu olayların ardından Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası vermişti.

Bursaspor, PFDK tarafından verilen cezalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Bu ceza bize değil tek çatı altında bir araya gelen tüm takımların vatansever taraftarlarına verilmiştir. Bilinsin ki gereken mücadele Bursaspor var olduğu sürece devam edecektir" ifadelerine yer verildi.