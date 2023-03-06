Bursaspor-Amedspor maçında bir taraftar sahaya sapanla taş attı

Bursaspor deplasmanında Amedspor oyuncularına ve yöneticilerine yönelik saldırılar sırasında Bursaspor tribünleri sahaya yabancı madde yağdırdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Bursaspor taraftarının sahaya sapanla taş attığı görüldü.

Bursaspor-Amedspor maçında bir taraftar sahaya sapanla taş attıhttps://t.co/xL8vAy1v8S pic.twitter.com/nEnvl3y7Bv — soL Haber (@solhaberportali) March 6, 2023

Amedspor takımına yönelik, kaldıkları otelde başlayan saldırılar, statta da devam etmişti. Maç öncesi ısınmaya çıkan iki takım futbolcuları arasında arbede yaşanmıştı. Tribünlerdeki Bursasporlu taraftarlar 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmıştı. Taraftarlar sahaya bıçak ve mermi atmıştı.