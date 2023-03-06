Bursaspor-Amedspor maçında bir taraftar sahaya sapanla taş attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında Bursasporlu bir taraftarın stada soktuğu sapanla futbolculara taş attığı görüldü.

Haber Merkezi

Bursaspor deplasmanında Amedspor oyuncularına ve yöneticilerine yönelik saldırılar sırasında Bursaspor tribünleri sahaya yabancı madde yağdırdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Bursaspor taraftarının sahaya sapanla taş attığı görüldü.

Amedspor takımına yönelik, kaldıkları otelde başlayan saldırılar, statta da devam etmişti. Maç öncesi ısınmaya çıkan iki takım futbolcuları arasında arbede yaşanmıştı. Tribünlerdeki Bursasporlu taraftarlar 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmıştı. Taraftarlar sahaya bıçak ve mermi atmıştı.

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