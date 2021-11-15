Bursalı gazetecilerden AKP'li başkana 'ödül': Persona non grata

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Lokali'ni tam da derneğin kuruluş yıldönümünde yıkma girişimine tepki gösteren gazeteciler, Aktaş'ı "istenmeyen kişi" ilan etti.

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kısa süre önce aldığı bir kararla Kültürpark içindeki ÇGD Lokali'ni yıkma kararını açıklamış ve bunun için de derneğin kuruluş tarihini seçmişti.

Aktaş'ın bu girişimi kamuoyunda tepkiyle karşılanırken çağdaşlıkla kavgalı olan başkanın amacının parkla ve doğa ile uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını düşünenler ÇGD'ye desteklerini artırdı.

Bugün saat 11.00'de yıkılmak istenen lokalde buluşan gazeteciler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri yıkım heveslisi başkan karşısında ÇGD'nin yalnız olmadığını haykırdı.

Basın açıklamasında söz alan ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, Alinur Aktaş'ın gerici sicilini de hatırlatarak "Aynı başkan, 30 Ağustos’un halkı ilgilendiren bir bayram olmadığını savunan… 'Tam bağımsız Türkiye' diyen Türkan Saylan’ı, Uğur Mumcu’yu, Bahriye Üçok’u, Nazım Hikmet’i 'vatan haini' ilan eden başkan..." dedi.

Persona non grata 'ödülü'

ÇGD'nin her yıl verdiği basın ödülleriniin yerine bu sene tek bir ödül vereceklerini söyleyen Deniz, intikamcı duygularla hareket eden AKP'li belediye başlanı Aktaş'a "istenmeyen kişi" ödülü vereceklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin tepkiler üzere servis ettiği haberlerle bir ortak akıl vurgusu yaptığını hatırlatan Rabia Deniz şu soruları yöneltti: