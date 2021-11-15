Bursalı gazetecilerden AKP'li başkana 'ödül': Persona non grata

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Lokali'ni tam da derneğin kuruluş yıldönümünde yıkma girişimine tepki gösteren gazeteciler, Aktaş'ı "istenmeyen kişi" ilan etti.
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kısa süre önce aldığı bir kararla Kültürpark içindeki ÇGD Lokali'ni yıkma kararını açıklamış ve bunun için de derneğin kuruluş tarihini seçmişti.
Aktaş'ın bu girişimi kamuoyunda tepkiyle karşılanırken çağdaşlıkla kavgalı olan başkanın amacının parkla ve doğa ile uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını düşünenler ÇGD'ye desteklerini artırdı.
Bugün saat 11.00'de yıkılmak istenen lokalde buluşan gazeteciler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri yıkım heveslisi başkan karşısında ÇGD'nin yalnız olmadığını haykırdı.
Basın açıklamasında söz alan ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, Alinur Aktaş'ın gerici sicilini de hatırlatarak "Aynı başkan, 30 Ağustos’un halkı ilgilendiren bir bayram olmadığını savunan… 'Tam bağımsız Türkiye' diyen Türkan Saylan’ı, Uğur Mumcu’yu, Bahriye Üçok’u, Nazım Hikmet’i 'vatan haini' ilan eden başkan..." dedi.
Persona non grata 'ödülü'
ÇGD'nin her yıl verdiği basın ödülleriniin yerine bu sene tek bir ödül vereceklerini söyleyen Deniz, intikamcı duygularla hareket eden AKP'li belediye başlanı Aktaş'a "istenmeyen kişi" ödülü vereceklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi'nin tepkiler üzere servis ettiği haberlerle bir ortak akıl vurgusu yaptığını hatırlatan Rabia Deniz şu soruları yöneltti:
- Kötü belediyecilik uygulamalarını meslekleri gereğince haberleştiren bir meslek örgütü ve üyelerini kendinizce cezalandırdıktan sonra mı "Ortak aklı" devreye sokacaksınız?
- Kültürpark’ın dönüşümü için olmazsa olmaz başlangıcınız ÇGD’yi yıkmak mı?
- 2’inci Derece Doğal Sit Alanı Kültürpark’a 2019 yılından bu yana yeni kaç tane inşaat yapıldı?
- Kısa süre önce 10 adım kadar yakınımızda bulunan ve yapımında tonlarca beton kullanılan yeni bir inşaat yapılmasına izin verilirken Kültürpark sit alanı değil miydi?
- Bu yapının ruhsatı ne zaman verildi?
- Dernek binamızın yıkılarak park alanına dahil edilmesi ile ilgili Anıtlar Kurulu kararı var mı?
- Önemli bir deprem kuşağında yer alan Bursa'da dönüşüm için kentin nefes alınabilir en önemli birkaç noktasından biri olan Kültürpark’tan başlamak nasıl bir kolaycılık?
- Partinizin geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanları rahmetli Hikmet Şahin'in, Recep Altepe’nin aklına gelmeyen ÇGD'yi yıkmak fikrinin size nasip olmasını nasıl açıklıyorsunuz?