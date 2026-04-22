Bursagaz işçilerinden işverene toplu sözleşme çağrısı: 'Çözüm örgütlü gücümüzü tanımaktan geçer'

Bursa'da kentin doğalgaz dağıtımını sağlayan Bursagaz bünyesinde çalışan ve DİSK/Enerji-Sen'e üye olarak işyerinde çoğunluğu sağlayan işçiler, şirket önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

İşçiler, anayasal hakları olan sendikalaşma iradelerine saygı gösterilmesini ve işverenin TİS masasına oturmasını talep etti.

İşçiler adına okunan basın açıklamasında, kentin enerjisini taşıyan hatların zorlu hava koşullarında dahi kesintisiz çalışmasının ardında yüzlerce emekçinin emeği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bursa halkı bu hava koşullarında evlerinde üşümeden oturuyorsa, sıcak suya erişim sağlıyorsa arkasında Bursa Gaz bünyesinde çalışan yüzlerce emekçinin emeği vardır" denilerek güvencesiz çalışma koşulları ve düşük ücret politikalarına dikkat çekildi.

İşyerinde sağlanan çoğunluğun yalnızca bir sendika tercihi değil, aynı zamanda insanca bir çalışma ortamı talebinin ilanı olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar söylendi:

“Uzun yıllardır farklı şirketler adı altında Bursa halkına hizmet üreten bir noktada duruyoruz. Yaptığımız hizmet her ne kadar özel bir şirket bünyesinde sürüyor olsa da özünde bir kamu hizmetidir. Bursa halkı bu zorlu hava koşullarında evlerinde üşümeden oturuyorsa, sıcak suya erişim sağlıyorsa, bunun arkasında Bursagaz bünyesinde çalışan yüzlerce emekçinin emeği vardır. Sahada çalışırken yaptığımız işin hayati öneminin farkındayız ve bu sorumluluk bilinciyle çalışmaktayız. Her gün, kimi zaman gece yarısı, kimi zaman en zor hava koşullarında; sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak bu kentin yaşamını sürdüren doğalgazı kesintisiz hale getiriyoruz. Bizim emeğimizle evler ısınıyor, ocaklar yanıyor, hayat akmaya devam ediyor. Ancak bu hayati işi yapan işçiler olarak, ne yazık ki güvencesiz çalışma koşulları, düşük ücret politikaları ve belirsizliklerle karşı karşıya bırakılıyoruz.

Bu duruma sessiz kalmadık. Anayasal ve evrensel hakkımız olan sendikalaşma hakkımızı kullanarak DİSK/Enerji-Sen çatısı altında örgütlendik. Bugün işyerimizde çalışan işçilerin çoğunluğu sendikamıza üye olarak açık bir çoğunluk sağlamış ve ortak iradesini ortaya koymuştur. Bu irade, sadece bir sendika tercihi değil; aynı zamanda nasıl bir işyerinde çalışmak istediğimizin de ilanıdır: Güvenceli, adil ve emeğin karşılığının verildiği bir işyeri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikamızın yetkilendirilmesiyle birlikte, toplu iş sözleşmesi sürecinin başlaması için hiçbir hukuki engel kalmamıştır.

Artık sorumluluk işverendedir. İşverenin yapması gereken; işçilerin açık iradesine saygı duymak ve DİSK/Enerji-Sen ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerini derhal başlatmaktır. Toplu iş sözleşmesi süreci yalnızca bir ücret meselesi değil; aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş güvencesi, insanca çalışma koşulları ve adalet demektir. Bursagaz işçisi, bu kentin enerjisini taşıyan hatlarda çalışanlar olarak şunu çok iyi biliyoruz: Eğer biz yoksak, o hatlar işlemez. Eğer biz yoksak, o doğalgaz evlere ulaşmaz. Bu nedenle emeğimizin karşılığını talep etmek en doğal hakkımızdır.

Bir kez daha ifade ediyoruz:

İşyerinde çoğunluğu sağlayan işçilerin iradesi yok sayılamaz. Bu iradeye saygı göstermek hem hukuki hem de insani bir zorunluluktur. Bizler çatışma değil, çözüm istiyoruz. Ancak çözüm, işçinin örgütlü gücünü tanımaktan geçer. İşvereni hukuka uygun davranmaya, işçilerin sendikal tercihine saygı göstermeye ve toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmak üzere masaya oturmaya çağırıyoruz. Emeğimiz, geleceğimiz ve onurlu bir yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın işçilerin birliği!”

TKP'den ziyaret: Yaşasın işçi sınıfının sendikal hakkı, örgütlenme hakkı

Basın açıklamasına katılarak Bursagaz işçileriyle bir araya gelen TKP Bursa İl Örgütü de şirket önünde bir destek mesajı paylaştı. İşçi sınıfının anayasal ve sendikal örgütlenme haklarının hiçe sayıldığı bir dönemde bu direnişin bir "onur ve haysiyet mücadelesi" taşıdığı vurgulandı.

TKP temsilcisi, eylemi kentin tüm mahallelerine duyurmanın bir borç olduğunu belirterek, "İşçi sınıfını kanunen hiçe saymak, toplumsal olarak hiçe saymak, sadece patronların kârı gözünden dünyaya bakmayı kabul etmiyor, reddediyoruz. Yaşasın işçi sınıfının sendikal hakkı, örgütlenme hakkı" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Sizlere Türkiye Komünist Partili yoldaşların selamını getirdik. Örgütlü olduğunuz mahallelerde, örgütlü olduğumuz iş yerlerinde devrimci dayanışmanın, sınıf dayanışmasının selamını getirdik.

Bu karanlık günlerinde işçi sınıfının anayasal hakkının, sendikal örgütlenme hakkının, örgütlenme hakkının hiçe sayıldığı günlerde; yapmış olduğunuz bu eylem, bu direniş, işçi sınıfının tüm haklarıyla beraber onur ve haysiyet mücadelesini de taşımaktadır.

İşçi sınıfını kanunen hiçe saymak, toplumsal olarak hiçe saymak, sadece patronların kârı gözünden dünyaya bakmayı kabul etmiyor, reddediyoruz. O yüzden eyleminizi yaygınlaştırmak, sesinize ses katmak, Bursa'nın mahallelerinde bu devrimci duruşu duyurmak bizim devrimci borcumuzdur. Bunu yerine getireceğimizin sözünü veririz.

Sağ olsun bize bugün bu eylemi yaşatan örgütlü işçi sınıfı. Yaşasın işçi sınıfının sendikal hakkı, örgütlenme hakkı.”