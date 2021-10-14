Bursa'daki patlamayla ilgili fabrika müdürü tutuklandı

Bursa'da geçtiğimiz gün Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal plastik fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ihmal duruma karşı fabrikanın iş güvenliği uzmanı E.T. ile fabrika müdürü H.Y.'yi gözaltına alındı.
İHA'da yer alan habere göre, emniyette ifadeleri alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
İş güvenlik uzmanı E.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işletme müdürü H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da geçtiğimiz gün Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal plastik fabrikasında yaşanan patlamada 43 yaşındaki Özkan Deniz hayatını kaybetmiş, 30 işçi de yaralanmıştı.