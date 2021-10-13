Bursa'daki patlamada ölen işçinin arkadaşı: Bir arızadan söz ediyordu, işi bırakacaktı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki kimya fabrikasında dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçi Özkan Deniz'in yakın arkadaşı Hüseyin Sorgel, Deniz'in sık sık fabrikadaki iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğinden söz ettiğini ve bu nedenle işi bırakmayı düşündüğünü bildirdi.

Kimyasal maddelerin plâstik hammaddeye dönüştürüldüğü fabrikada dün meydana gelen patlamada Özkan Deniz yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 6 işçi yaralanmıştı. 24 işçinin de gazdan etkilendiği bildirilmişti.

Patlamada hayatını kaybeden 43 yaşındaki iki çocuk babası Özkan Deniz'in yakın arkadaşı cenaze sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Bir arızadan bahsediyordu'

İHA'nın aktardığına göre Hüseyin Sorgel, ''Sohbetlerimiz esnasında fabrikanın iş güvenliği konusunda yeterli olmadığını, gerekli tedbirlerin alınmadığını sık sık dile getiriyordu. Hatta bir arızadan bahsediyordu. Ne olduğunu tam olarak bilemiyorum, ama arızayı sürekli tamir ettiğini, hatta sürekli oradaki iş güvenliği uzmanıyla tartıştığını anlatmıştı, neden yapılmadığına dair. Bu sebepten dolayı işi bırakmak istediğini ve memnuniyetsizliğini dile getiriyordu. Oranın iş güvenliği konusunda hep sürekli şikayetleri vardı" dedi.

'Bizi kapıdan almadılar'

Sorgel şunları dile getirdi:

"Şu anda ailesinin acısı taze. Ama ortada bir hukuksuzluk, bir haksızlık varsa, illa ki şikayetçi olunacaktır. Hak aranacaktır. Ortada bir ölüm var. Geride iki tane çocuğu kaldı. Kendisi çok yakın arkadaşımdı. Birçok şeyini bilirdim. Sohbetlerimiz esnasında her şeyi birbirimizle paylaşırdık.

Biz olaydan sonra bilgi almak için iş yerine gittik, şirketin avukatıyla konuşabildik. Kapıdan içeriye bizi almadılar. Çok fazla bilgi vermediler. Bize gaz sıkışması olduğunu söylediler. Ama ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Haberlerde kimyasal karışımdan kaynaklı bir patlama olduğu belirtilmiş. Ben de yıllardır kimya çalışanıyım. Bu sektörün içerisinde çalışan birisiyim. Patlamanın birçok sebebi olabilir. Yeterince güvenlik tedbiri alınmamış olabilir. Patlayan makineler Makine ve Mühendisler Odası tarafından denetlendi mi? Bunun belgeleri var mı? Bütün bunları araştıracağız. Ailesine bu konuda gerekli desteği göstereceğiz."

Özkan Deniz, bugün Mutlular Camii'nde düzenlenen törenin ardından Hürriyet Mezarlığına defnedildi.