Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Bir işçi yaşamını yitirdi, 6 yaralı var

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi. Busan Kimya'da gerçekleşen patlamanın asit sıkışmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

İHA'nın haberine göre, patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısının uçtuğu öğrenilirken, fabrikada bazı işçilerin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Kimyasal tepkime sonrası yaşanan şiddetli patlama içerisinde 40 işçinin bulunduğu plastik hammadde fabrikasının çatısının bir bölümünü havaya uçurdu. Patlama sonrası edinilen ilk bilgiye göre Özkan Deniz isimli işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu, 24 işçinin de gazdan etkilendiği bildirildi.

Patlamayla birlikte camları kırılan plastik fabrikasının yanındaki tekstil fabrikasındaki 3 işçi de yaralandı.

'Hafif bir sızıntı var'

Ekipler fabrikada soğutma ve sızma önleme çalışmaları yaptığı öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Hafif bir sızıntı var malzemenin başka tanka taşınması ile ilgili arkadaşlar çalışıyor. Genel itibariyle tedbirler alındı. Bir sıkıntı bulunmuyor. Teknik bir bilgim yok ama plastik ve deri hammadde işleniyormuş, parlayıcı ve yanıcı bir madde olmadığını biliyorum" dedi.

Olayla ilgili Kestel Cumhuriyet Savcılığınca inceleme başlatıldı.