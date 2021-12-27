Bursa'da Vigo adına çalışan esnaf kuryelerden protesto

Pandemi döneminde önemi artan motokuryelerin sorunları bitmiyor. Esnaf kuryelik düzenlemesi ile çalıştıkları firmaların sorumluluğu bütünüyle üzerine yıktığı kuryeler, bir yandan hem her türlü kaza riskine karşı iyice korunmasız hâle gelirken öte yandan da kendilerine vadedilen ekonomik koşulların sağlanmamasının ceremesini çekiyor.

İnternet alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte iş yoğunluğu artan esnaf motokuryelerin çalıştığı adreslerden biri de Vigo firması. Ancak Vigo bünyesinde Bursa'da çalışmakta olan kuryeler kendilerine vadedilenlerle pratikte yaşadıklarının farklı olduğunu söylüyor.

Son zamanlarda yaşadıkları sorunların artması üzerine bir araya gelen yaklaşık 50 Vigo esnaf kuryesi, bugün yaptıkları açıklama ile tepkilerini dile getirdi.

Kendilerine yüksek perdeden vaatlerde bulunan bölge müdürü Akif Çakır'ın Bursa'dan alınmasını isteyen eden kuryeler taleplerini şöyle sıraladılar:

"Biz Vigo ailesi olarak aynı zamanda iş ortaklarınız olarak Vigo bünyesindeki çalışma prensiplerinin ve ücretlendirmelerinin iyileştirilmesini talep ediyoruz.

Bu iyileştirmeler maddeler halinde aşağıda belirtildiği gibidir:

1- İlk olarak birçok firmanın ve devletin ücretlendirme oranlarına bağlı olarak en az 40 TL saat ücreti ve ve +6 TL'lik paket ücreti ve Vigo'nun en baştan beri belirttiği kıdem ücretinin işleyişinin devam etmesini istiyoruz.

2- Anlaşma esnasında konuşulan 5 km sınırının aşılmaması, aşılması durumunda km başı ortalamaya vurulmadan, sipariş üzerinden hesaplanıp bulunduğumuz dönemin benzin fiyatına uygun verilmesi.

3- Her bireyin hakkı olan özel gün ve resmi tatil günlerinde izin ve çalışma haklarının bulunması ve çalışılması halinde resmi oranlara göre ücretlerin verilmesini istiyoruz.

4- İş ortaklarınız olarak izin günü, özel durumlar gibi sebepleri bizlerin belirlemesini istiyoruz.

5- İş ortaklarınız olarak çalışma saatlerini bizlerin belirlediği bir sistem düzenlenmesini istiyoruz.

6- Motorlu kuryelerin tehlikeli bir iş yaptığının farkına varılıp sürüş sırasındaki dikkatinin göz ardı edilmeden 12 saat için verilen mola sürelerinin yetersizliğinin farkına varılıp iyileştirilmesini istiyoruz.

7- Araç arızası ve hastalık gibi özel durumlarda vardiya uyumunun bozulmamasını ve ekstra bir yaptırım uygulanmamasını istiyoruz.

8- İş feshine neden olan kuralların bu akdar katı uygulanmamasını, öncelikle ikaz ve uyarı şeklindeki işleyişin devam etmesini istiyoruz.

9- İş ortaklarınız olarak proje seçiminin kesinleştirilmesini ve bizlerin sadece o projede devam etmesini istiyoruz.

Son olarak bu taleplerimizin gerçekleştirilmemesi durumunda yasal hakkımız olan iş protestosunun devam edeceğini bildirmek isteriz..."