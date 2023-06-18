Bursa'da tarlaya yıldırım isabet etti: 63 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Bursa'da, çalışmak için gittiği maydanoz tarlasında yıldırım isabet eden 63 yaşındaki işçi Nergüze Kartal, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay dün saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Maydanoz tarlasında gündelik işçi olarak çalışan Kartal'ın üzerine, tarlada çalıştığı sırada yıldırım isabet etti.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kartal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kartal'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.