Bursa'da paniğe neden olan patlama sesinin kaynağı belli oldu

Bugün öğle saatlerinde özellikle Bursa merkez Nilüfer ilçesinin Görükle ve Özlüce tarafında bazı binaların camlarını titreten patlama sesine, ses duvarını aşan jetlerin sebep olduğu öğrenildi.

Patlama sesi kentte birçok noktadan duyuldu. Öte yandan Bursa semalarında uçuş yapan sivil pilotlara gönderilen uyarıda, "Bursa'da 08.00-15.00 saatleri arasında F-16'ların tatbikat amaçlı uçuş gerçekleştireceği ve şehir merkezi ile Yunuseli Hava Meydanı üzerinde uçuş yapılmamasının daha emniyetli olacağı" bildirildi. (İHA)