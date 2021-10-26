WhatsApp artık çok sayıda telefonda desteklenmeyecek: Listeyi açıkladılar

Akıllı telefonlar için geliştirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemelerle birlikte uygulamanın desteklenmeyeceği iOS ve Android cihazların bir listesini paylaştı.

Buna göre, Android 4.0.3 - iOS 9 ve altı işletim sistemine sahip cihaz modelleri, yeni güncellemelerin ardından, 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp uygulamasıyla uyumlu olmayacak.

WhatsApp tarafından paylaşılan, uygulamanın desteklenmeyeceği cihaz modelleri şöyle olacak:

Android

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2. LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q. ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo. Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2. Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S. Alcatel: One Touch Evo 7

One Touch Evo 7 Diğer: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

iOS

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

WhatsApp'ın bu cihazlarda artık desteklenmese dahi bir süre daha çalışacağı, ancak güvenlik güncellemelerini alamayacak olmasından dolayı bu cihazların hacklenmeye çok açık olacağı belirtiliyor.

Yeni güncellemelerle birlikte söz konusu cihazların kullanıcıları, uygulamanın bazı özelliklerini kullanamayacak. Örneğin kullanıcılar, uygulamadan QR kodu alamayacak olmasından dolayı bilgisayar üzerinden WhatsApp Web sayfasına giremeyecek.