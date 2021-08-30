Bursa'da ormanın 6 farklı noktasında yangın

Bursa, Cumalıkızık Kent Ormanı’nda 6 farklı noktada ve ormana yakın 2 katlı bir evin samanlık kısmında aynı zamanlarda yangın çıktı. Orman yangınları kısa sürede söndürüldü.

Haber Merkezi

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Yiğitler Mahallesi’nde Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında eş zamanlı yangın çıktı. Saat 03.30 sıralarında ormanlık alanda 4 farklı noktada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye koşarken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, alevler ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Toplam 6 farklı noktada çıkan yangın çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan Balaban Mahallesi’nde de ormana yakın 2 katlı ahşap bir evin altında bulunan samanlık kısmında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın samanların alev almasıyla kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev ve samanlık küle döndü.

Yangınlarda kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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