Bursa'da metal işleme atölyesinde patlama: 2 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir atölyede patlama sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ömer Esin Sokakta faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde meydana geldi.

İşyerindeki boya kazanı yüksek basınç nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle üst katın tavanı da çöktü. Çökme sonucu işyerinde çalışan Muhammed Ali Şen (26) ve ağabeyi Talha Şen (28) hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın etkisiyle işyeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)