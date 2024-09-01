Bursa’da kayıt parası isteyen okulların listesini yayımlayan sendika: 'Bu bir suç ihbarıdır'

Okulların açılmasına kısa bir süre kala devlet okullarında yasadışı olduğu halde “kayıt parası” adı altında velilerden para isteniyor. Birçok okul yönetimi temizlik, kırtasiye vb. ihtiyaçlar için ödenek verilmediği gerekçesiyle bu paraları velilerden toplamak zorunda olduklarını öne sürüyor. Parayı ödemeyen velilerin çocuklarının kaydı yapılmıyor.

Bursa’da da 20’nin üzerinde devlet okulunda velilerden kayıt parası istendiği belirtildi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Merkez Yönetim Kurulu, kendilerine gelen ihbarlardan derlediği listeyi paylaşarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden duruma müdahale etmesini ve bu okullarda inceleme/soruşturma başlatmasını istedi.

TÖB-SEN Genel Merkezi’nin X hesabından yapılan paylaşımda Bursa’da kayıt parasıyla ilgili paylaşımlarına gelen yanıtlarda velilerin kayıt parası alındığını iddia ettiği okullar şöyle sıralandı:

1- Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Sakarya Ortaokulu

3- Koç Ortaokulu

4- Emir Koop İlkokulu

5- Nilüfer Rotary İlkokulu

6- Osmangazi İlköğretim Okulu

7- Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

8- Kükürtlü Macide Gazioğlu Ortaokulu

9- Faik Yılmazipek İlkokulu

10- Yıldırım Merkez İmam Hatip

11- Emek İlköğretim Okulu

12- Nilüfer Akçalar

13- Sabiha Köstem Okulu

14- Malcılar Lisesi

15- Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu

Sendikanın WhatsApp ihbar hattına gelen mesajlarda kayıt parası alındığı belirtilen okulların listesiyse şöyle aktarıldı:

1- Osmangazi İlköğretim Okulu

2- Faik Yılmazipek İlkokulu

3- Emek İlkokulu

4- TOKİ Cahit Zarifoğlu Meslek Lisesi

5- Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

6- Gemlik Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi

7- Bursa Nilüfer İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu

8- Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu

9- Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu

10- Uludağ İlkokulu

11- Fevzi Çakmak Ortaokulu

12- Bursa Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kayıt parası sorununu bütün sendikalarla birlikte çözme çağrısında bulunduklarını ancak henüz yanıt alamadıklarını bildiren TÖB-SEN’den yapılan açıklamada “Velilerin sosyal medyada çıkan haberlerin altına yazdıkları aynı zamanda bir suç ihbarıdır. Whatsapp ihbar Hattımıza gelen mesajları Bursa İl Milli Eğitim görmek isterse kendilerine gösteririz” denildi.

Bakanlık genelge yayımlamıştı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 14 Ağustos'ta bütün illere gönderdiği genelgede “Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak, bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin Valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır” denilmişti.

TÖB-SEN’den yapılan açıklamada “Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ‘kayıt parası isteyen okulları bize bildirin, camiaya, bakanlığımıza leke sürenlerle alakalı gerekli işlemleri yapalım’ sözüne istinaden göreve çağırıyoruz. Sürecin takipçisiyiz” denildi.

'Okula gelmeyen ödenek sorununu çözmenin yolu velinin cebi değildir'

Sendikanın açıklamasında okul yönetimlerinin bu paraları ödenek olmadığı için istedikleri de vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu paraları isteyen idarecilerin okula ödenek gelmemesi sebebiyle okul için istediğini biliyoruz. Kimsenin cebine 5 kuruş koyacağını asla iddia etmiyoruz ama okula gelmeyen ödenek sorununu çözmenin yolu veli cebi değildir. Okullarımıza kendi rızasıyla bağış yapan destek olan velilerimize teşekkür ediyor, kayıt parası ve zorunlu bağış adı altında bu parayı verme zorunluluğu olmayan halkımızın hakkını da sonuna kadar korumaya devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne son çağrımızdır. Bunca veli itirafları varken okullara acilen yazı göndererek bu konuda gerekli önlemleri almaya başlamalısınız.”

TÖB-SEN, konuya ilişkin harekete geçilmemesi durumunda Bursa İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Teftiş Kurulu Başkanı hakkında soruşturma talep edeceğini bildirdi.