Bursa'da kadın cinayeti: Halasını öldürdü, babaannesini yaraladı

Bursa'da, 24 yaşındaki Y.B, harçlık isteğini geri çeviren 45 yaşındaki halası Safiye Vardar ile 71 yaşındaki babaannesi Sabriye Balaban'a bıçakla saldırdı. Vardar olay yerinde hayatını kaybederken, boğazı kesilen Balaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; Y.B, halası ve babaannesinden harçlık istedi. Talebi geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma başladı. Y.B, tartışma esnasında mutfaktan aldığı bıçakla iki kadına saldırdı.Vardar ve Balaban, bıçak darbeleri nedeniyle ağır yarlandı.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vardar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Balaban’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Y.B’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.