Kayseri'de kadın cinayeti: 18 yaşındaki Edanur Çoban öldürüldü

Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban, Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen "eski sevgilisi" olduğu iddia edilen Osman Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Edanur Çoban tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Edanur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.