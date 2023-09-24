Bursa'da iki beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde iki beton mikserinin karıştığı kazada, sürücülerden 43 yaşındaki Ersoy Öztepe hayatını kaybederken, 45 yaşındaki Mehmet Zeki Çölbay yaralandı.



DHA'nın haberine göre; kaza, İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkinde, öğlen saatlerinde meydana geldi. Yenişehir’den İznik istikametine giden Ersoy Öztepe idaresindeki beton mikseri, aynı yöne doğru, önünde giden Mehmet Zeki Çölbay’ın kullandığı beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü Ersoy Öztepe, araçta sıkıştı.



Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztepe’nin cesedi ön otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan diğer sürücü Mehmet Zeki Çölbay da ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.