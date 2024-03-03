Bursa'da Hürriyet Semt Evi açıldı

Bursa'da Hürriyet Semt Evi'nin açılışında TKP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayhan Keser ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Rayif Yiğit birer konuşma yaparak neden aday olduklarını açıkladılar.

Açılışta sözü ilk olarak Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan TKP Osmangazi Belediye Meclis Üyesi adaylarından Samet Topsever aldı. Semt evlerinin ülke geneline yayılan önemli bir mahalle ağının parçası olduğunu belirten Topsever, Hürriyet Semt Evi'nde çocuklara yönelik atölyeler, işçi buluşmaları, mahallenin çeşitli gündemlerine dair halk toplantıları yapacaklarını söyledi.

'Osmangazi'de rantçıların ensesindeyiz'

TKP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Rayif Yiğit ise işi gereği uzun süre AKP ve CHP belediyelerinde çalıştığını ve hizmet anlayışı açısından bu belediyeler arasında çok büyük bir fark göremediğini söyledi.

Osmangazi ilçesinin talan edildiğini, doğasına tecavüz edildiğini vurgulayan Yiğit, Downtown inşaatına da göndermede bulunarak "Osmangazi'de üç T sorunu var; talan, tecavüz ve Titan. Bunların hepsiyle mücadele etmek için aday olduk. Bütün çalışmalarımızı bunlardan hesap sormak için yapacağız çünkü buralarda belediye başkanının damadı ortak, damadının abisi zaten belediye başkan yardımcısı, bu silsile sürüyor. Biz bunlarla mücadele etmek için adayız" dedi.

Osmangazi ve Hürriyet Mahallesi civarı açısından Downtown'un yanı sıra Yunuseli Havaalanı, Ziraat Parkı gibi başka pek çok talan projesi olduğunun altını çizen Yiğit açılışa katılanlardan destek isteyerek sözlerini noktaladı.

'İktidar da muhalefet de halkla mücadele ediyor'

TKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayhan Keser sözlerine "Yerel seçim ve belediyecilik deyince akla ne gelmeli?" sorusuyla başladı. Yerel yönetimlerin normalde halkın gündelik hayatını kolaylaştıracak şekilde halka hizmet etmesi gerektiğini hatırlatan Keser, bunun için öncelikle toplu taşıma hizmetlerinin akla geldiğini ama bu açıdan durumun içler açısı olduğunu söyledi.

Belediyeyi kazanma iddiasında olan büyük partilerin adaylarının seçime bir servet yatırdığına işaret eden Ayhan Keser, aday gösterilirse 50 milyon lira vereceğini söyleyen belediye başkan adayları olduğunu hatırlattı. Keser, bu kişilerin aslında seçilmeleri halinde imar planı değişiklikleriyle, kenti rant merkezi haline getirerek verdikleri paranın çok daha fazlasını alacaklarını itiraf etmiş olduklarını vurguladı.

'Oyları bölmeyin' diyen CHP'li bir sonraki seçimde AKP adayı olmuştu

"Küpünü doldurmak isteyenlere karşı halka hizmet için ve bu soyguncuların yakasına yapışmak için" aday olduğunu açıklayan Keser, kendilerine "oyları bölmeyin" diyenler olduğunu ama sayılarının azaldığını söyledi. 2014 yerel seçiminde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TKP'ye "oyları bölmeyin" diyen kişinin, 2019 seçimlerinde AKP'nin Nilüfer adayı olduğunu hatırlatan Keser, muhalefetin iktidarla mücadele etmediğini, aksine, iktidarın da muhalefetin de halkla mücadele ettiğini vurguladı.

Bursa'nın doğasının talan edildiğini kaydeden Ayhan Keser, "artık Kestel'de rahat rahat nefes alınamadığını, 'Uludağ talan yasası' ile bu güzelliğin de halktan çalındığını, toplu taşıma fiyatı yüzünden kimsenin akraba ziyaretine, bir parka gidip gezemediğini, bir kültürel etkinliğe katılamadığını, pikniğe-panayıra gidemediğini" söyledi. Keser "Karagöz'le Hacivat'ın şehri eğlenmeyi unuttu. Gezmeyi unuttu. Yan yana gelmek ve birbiriyle konuşmayı unuttu" ifadelerini kullandı.

"Halkın bugünü ve yarınını kazanmak için tek gerçekçi seçeneğin TKP'nin güçlenmesi olduğunu" belirten Keser şunları kaydetti:

"Bursa'da büyükşehir dışında Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım ilçelerinde de belediye başkanı adaylarımızla yer alıyoruz. Tüm ilçelerde belediye meclisi adaylarımızla sahadayız. Şimdiye kadar size sadece seçim vakti oy vermeniz için bakanlardan hesap sormanız gerekir. Benim ve diğer aday arkadaşlarımın yapacaklarımızın elbet bir sınırı var ama halkın gücünün sınırı yok. Halk ayağa kalkarsa, mahallesinde komşusuna sahip çıkarsa, fabrikada, atölyede, özel okulda iş arkadaşına sahip çıkarsa o zaman bunların karşısına güçlü bir şekilde dikilebiliriz."